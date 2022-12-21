主板（大市值）—金川集團國際資源有限公司（02362） 擁高品位銅鈷礦產 乘新能源大勢上游業務高速發展

作為甘肅省龍頭國企金川集團的控股子公司，金川集團國際資源有限公司（下稱金川國際）有著清晰定位，專注於海外礦產資源業務，目前主要在剛果民主共和國及贊比亞等地經營銅鈷礦山。在母公司豐富經驗和財務支持下，金川國際將繼續善用在海外併購、國際營運、成本和技術上的莫大優勢，把握新能源機遇，打造更優秀的新能源上游材料領軍企業。

資源品位首屈一指 抓緊新能源機遇

金川國際現時在非洲擁有5座大規模高品質的銅鈷礦山，其中Kinsenda礦山的銅品位高達5.87%，為全球最高品位的銅礦床之一，興建中的Musonoi礦山的鈷品位亦達0.9%，資源品位首屈一指，極具競爭力。

「銅是現時新能源，尤其在達至碳中和的一個重要組成部份。只要是用電或儲電的地方，如太陽能、風力發電、電動車、電子產品，便有大量銅需求。」然而銅價走勢與全球經濟表現掛鈎，財務總監及公司秘書黃學斌相信，隨著新能源的蓬勃高速發展，未來銅的戰略地位及需求只會日益攀升，其價格將長期為公司帶來卓著優勢。

公司管治有方 逆境前行

疫情下受防控措施影響，物流面對重重困難，運送至國內或亞洲地方所需時間延長了兩三倍，運費亦相對顯著增加。公司靈活應對，盡量安排發貨，同時積極尋找其他渠道和近距離潛在客戶，加快貨物運轉，盡可能降低受影響程度。另外公司持續監察市場金屬價格變動，爭取於高價多出售產品。

與此同時，金川國際在環境、社會及管治（ESG），尤其在環境保護與社區公益方面依然高度重視，遵守所在地的相關法律和規定，並與當地政府、社區保持著良好關係。每年提供礦山銷售收入的一定百分比作為社區發展基金，如向附近社區捐款建校及醫院等。

在建高品位銅鈷新項目 業績將更上一層樓

金川國際下一步的重大發展項目，無疑是正在全力發展、位於剛果民主共和國的高品位銅鈷礦Musonoi項目，其將成為公司業績的嶄新增長點。「現時每年銅產量大概為60,000至70,000噸，而這個新建的礦山，獨自已經可以帶來約38,000噸的年產量」；至於鈷方面，也能帶來大概年產約7,800噸的產能，由原來3,000至4,000噸的年產量，顯著增加兩至三倍。黃學斌指，「相信以上效益將帶領公司在名列全球前十大的銅鈷礦產企業中，更上一層樓。」

作為境外資源開發的旗艦平台，雖然銅鈷價近期大幅波動及面對林林總總不明朗因素，令收購工作難上加難，但公司必定會繼續把握物色高價值礦山的機會，研究多元化商務以考慮併購。在資本市場的操作上，也是關注下一輪經濟波動，以謹慎為主的態度應對。