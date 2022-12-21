主板—太興集團控股有限公司（06811） 直面外來環境挑戰 持續革新 善用科技以提升競爭力

太興集團控股有限公司（太興集團）扎根香港超過30年，重視對企業管治、環境及社會的承擔，積極建立和完善ESG管理體系，推動集團可持續發展。透過不斷壯大品牌擴大客戶群，令業務得以持續增長，同時亦為本地餐飲市場帶來新動力。

迅速應對疫情發展 積極開拓外賣市場

新冠疫情對餐飲業市場造成很大衝擊，特別在疫情高峰期，各項社交距離及防疫措施，如限制食肆堂食人數、餐桌距離、通風設施、營業時間等，都必須隨時因應政策迅速作出應對方案。太興集團在全港有約150多間分店、超過3,000名員工，要全體員工明白政策上的轉變、物資上的配套、政策執行、照顧食客體驗等，無疑是一大挑戰。因此，太興集團在疫情爆發初期已成立「跨部門防疫小組」，由各部門的主管級統領，即時取得政府最新的防疫資訊後，再制定程序交由同事執行，並由中央採購部門採購相關防疫物資、聯絡供應商提供相關認證等。

另外，太興集團早在疫情前經已與外賣平台商議合作，雖然疫情高峰期，晚市禁堂食對業務有一定程度影響，但透過與各大外賣平台合作，進行宣傳推廣，同時為外賣平台設計特別餐單，例如方便「車手」取餐、外賣自取專線及折扣優惠等，令太興集團的外賣生意增長錄得顯著升幅，接近4成、約9億業務來自外賣。