主板—太興集團控股有限公司（06811） 直面外來環境挑戰 持續革新 善用科技以提升競爭力

太興集團控股有限公司（太興集團）扎根香港超過30年，重視對企業管治、環境及社會的承擔，積極建立和完善ESG管理體系，推動集團可持續發展。透過不斷壯大品牌擴大客戶群，令業務得以持續增長，同時亦為本地餐飲市場帶來新動力。
迅速應對疫情發展 積極開拓外賣市場
新冠疫情對餐飲業市場造成很大衝擊，特別在疫情高峰期，各項社交距離及防疫措施，如限制食肆堂食人數、餐桌距離、通風設施、營業時間等，都必須隨時因應政策迅速作出應對方案。太興集團在全港有約150多間分店、超過3,000名員工，要全體員工明白政策上的轉變、物資上的配套、政策執行、照顧食客體驗等，無疑是一大挑戰。因此，太興集團在疫情爆發初期已成立「跨部門防疫小組」，由各部門的主管級統領，即時取得政府最新的防疫資訊後，再制定程序交由同事執行，並由中央採購部門採購相關防疫物資、聯絡供應商提供相關認證等。
另外，太興集團早在疫情前經已與外賣平台商議合作，雖然疫情高峰期，晚市禁堂食對業務有一定程度影響，但透過與各大外賣平台合作，進行宣傳推廣，同時為外賣平台設計特別餐單，例如方便「車手」取餐、外賣自取專線及折扣優惠等，令太興集團的外賣生意增長錄得顯著升幅，接近4成、約9億業務來自外賣。
善用科技精準推銷 刺激客戶消費
太興集團善用數碼科技，如推動手機點餐智能系統、推動無紙化工程，將數碼科技運作，擴展到更多部門應用上，確保產品標準化及品質穩定，有效控制成本，提高整體營運效益。太興集團將會推出首個綜合流動應用程式，為顧客帶來一站式便利服務，包括「預先點餐」、「美食速遞」、「外賣自取」等，同時會針對個別客戶消費行為，發送「電子禮券」予顧客，對客戶進行精準推銷，刺激消費。
引進新品牌新產品 令餐飲組合更多元
單在2022年，太興集團已先後推出多個新品牌，如主打泰式休閒口味的「Tommy Yummy」、獲選港澳米芝蓮必比登美食推介的中式菜館「星記海鮮飯店」及以日籍大廚主理的高端日式炭火燒鳥專門店「鳥世一」。展望未來，太興集團除繼續壯大及更新現有品牌外，亦會積極研發新產品，緊貼市況及客戶需求，並對與海外品牌合作持開放態度，望能刺激顧客新鮮感。