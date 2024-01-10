主板——安樂工程集團有限公司（01977）以先進技術引領可持續發展 致力栽培工程專才

安樂工程集團有限公司主席及執行董事潘樂陶博士

安樂工程集團有限公司（安樂工程）成立近半世紀以來，一直秉承「工匠精神」，致力以機電工程專業，運用創新科技推動可持續發展，積極為香港、內地以至世界各地公私營客戶提供創新機電工程解決方案，成功提升項目效率和安全性，與各界共同建設更美好的社會。 安樂工程以創新及可持續發展為原則，提供全面的機電工程服務，成為領先的機電工程集團。憑藉「新科技」、「新市場」和「新業務模式」發展策略，安樂工程積極把握市場機遇，為持份者創造共享價值，為社會帶來更大貢獻。

集團業務多元化，涵蓋屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技、升降機及自動梯、數據中心，以及醫療設施管理服務等範疇。集團近年積極運用各種先進技術，如建築信息模擬（BIM）及機電裝備合成法（MiMEP），於模組化廠房預先準備好組裝等工序，大幅提升工程效率、保障施工質素及僱員安全。目前各種先進技術已於集團逾半數之屋宇裝備工程項目上廣泛應用，進一步提升項目效益及質素，致力令工作流程數碼化。 為進一步推進全球擴張策略，安樂工程與美國紐約最大獨立升降機及自動梯公司之一 TEI 達成夥伴關係，成功打入美國市場；亦於英國成立分公司，積極進軍歐洲市場。結合近期於英國收購的兩間升降機公司之實力，為英倫客戶提供一站式的升降機和自動梯服務，同時奠定集團歐洲市場的據點。未來，安樂工程將繼續貫徹「邁向國際」的發展目標，包括開拓更多香港以外的地區業務，如大灣區及中東國家等，實現集團的另一發展新里程。