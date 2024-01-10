主板——巨星傳奇集團有限公司（06683）明星IP矩陣賦能新零售 雙輪驅動模式實現銷售閉環

巨星傳奇成立於2017年，是一家專注於IP創造及營運和新零售的公司。雙驅業務均可單獨創造收入，同時IP創造和營運亦可作為營銷工具賦能新零售產品銷售以產生協同效應。
為不同藝人打造獨特IP和內容
在IP創造及營運方面，分為IP內容創作及管理業務，包括提供媒體內容創作、活動策劃及明星IP管理服務；以及IP許可及銷售相關產品。公司為不同藝人打造獨特IP和內容，如製作周杰倫首個戶外真人秀《周遊記》，及其官方二次元「周同學」。此外，巨星傳奇亦攜手中國移動、好萊塢特效團隊維塔工作室共同為周杰倫打造了「周同學」數智人，並將其授權給中國移動作為動感星推官、5G元宇宙星際開拓官和5G視頻彩鈴推廣大使三重身份，成功將IP授權業務拓展至無線通訊領域。同時，巨星傳奇積極佈局元宇宙板塊，攜手中國移動將於2024年推出元宇宙演唱會，最大程度地發揮明星IP業務優勢拓展元宇宙，帶來更多想像空間。
巨星傳奇亦成功打造劉畊宏成為健身偶像IP，使其抖音帳號成為抖音歷史上月度漲粉最高的帳號，並打造其官方二次元「劉教練」；為庾澄慶先生製作音樂脫口秀節目《樂來樂快樂》等。公司不斷豐富明星及相關IP組合，與王婉霏（Vivi）、方文山、陳法蓉、張傑、梁心頤（Lara）和詹宇豪等知名藝人簽署合作協定，另與孫耀威的藝人管理公司訂立諒解備忘錄。截止目前，現有明星IP組合的累計粉絲數已達2億。
獨特的「明星IP+新零售」雙輪驅動業務模式
在新零售業務方面，主要以健康管理產品及護膚品的開發及銷售為主，旗下有健康管理品牌魔胴、盈養博士及愛吃鮮摩人，以及護膚品牌摩肌博士及茶小姐等。根據灼識諮詢資料，自2020至2022年，以總商品交易額計，巨星傳奇已連續3年成為中國防彈飲料市場最大的公司。未來巨星傳奇有望憑藉不同業務間的優勢創造協同效應賦能公司持續增長。
巨星傳奇通過獨特的「明星IP+新零售」雙輪驅動業務模式，成功將明星IP賦能於自身產品，極大地提高了自身市場競爭力和產品知名度。展望未來，巨星傳奇將持續發展該商業模式，進一步深化IP創造和運營，透過深化與不同業務夥伴於元宇宙方面的合作，進一步提升其聲譽及品牌知名度，同時持續拓展產品線，加快推出健康管理與護膚新品，為新零售業務長效賦能。