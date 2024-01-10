主板——巨星傳奇集團有限公司（06683）明星IP矩陣賦能新零售 雙輪驅動模式實現銷售閉環

巨星傳奇為不同藝人打造獨特IP和內容。圖片從左到右分別是巨星傳奇為Vivi、周杰倫、劉畊宏打造的二次元風格化身「Vivi」、「周同學」及「劉教練」。

巨星傳奇成立於2017年，是一家專注於IP創造及營運和新零售的公司。雙驅業務均可單獨創造收入，同時IP創造和營運亦可作為營銷工具賦能新零售產品銷售以產生協同效應。

為不同藝人打造獨特IP和內容

在IP創造及營運方面，分為IP內容創作及管理業務，包括提供媒體內容創作、活動策劃及明星IP管理服務；以及IP許可及銷售相關產品。公司為不同藝人打造獨特IP和內容，如製作周杰倫首個戶外真人秀《周遊記》，及其官方二次元「周同學」。此外，巨星傳奇亦攜手中國移動、好萊塢特效團隊維塔工作室共同為周杰倫打造了「周同學」數智人，並將其授權給中國移動作為動感星推官、5G元宇宙星際開拓官和5G視頻彩鈴推廣大使三重身份，成功將IP授權業務拓展至無線通訊領域。同時，巨星傳奇積極佈局元宇宙板塊，攜手中國移動將於2024年推出元宇宙演唱會，最大程度地發揮明星IP業務優勢拓展元宇宙，帶來更多想像空間。