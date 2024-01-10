主板——昇能集團有限公司（02459）助力綠色煉鋼低碳轉型 瞄準鋰電池負極材料 堅持可持續發展戰略

在全球市場力爭達致雙碳目標（即2030年前「碳達峰」及2050年前「碳中和」）的背景下，昇能集團堅持積極推動下游產業轉型成為可持續發展價值鏈的其中一環，包括向煉鋼業的電弧爐工廠提供超高功率石墨電極，較傳統高爐煉鋼有效節能74%、減少72%碳排放、減少99%二氧化硫及減少97%氮氧化物。石墨電極是電弧爐煉鋼不可替代的導電、導熱材料，是在全球鋼鐵工業節能減排的主要發展方向。同時，電弧爐煉鋼的原材料涉及廢鋼，對環保概念中「回收利用」擔當重要的角色。

昇能集團以強大技術能力為傲，其通過供應優質超高功率石墨電極於行業擁有逾30年經驗，能緊貼客戶的商業需求及客戶的熔爐技術。

昇能集團從原材料到生產，均嚴格實施全方位品質監控系統，以確保產品品質及性能穩定，於中國亦擁有22項註冊專利，包括瀘塵器及提升生產流程的專利。

另外，集團旗下的中國廠房和義大利廠房均獲ISO 14001環境管理系統認證。集團亦於2022年實施符合第三類環境標籤 — ISO 14025的生命週期分析，並正敲定石墨電極的產品環保聲明（「產品環保聲明」），其預計將於2024年首季取得認證。而集團在生產過程中採購和使用材料時，亦採納綠色常規，以滿足所有適用的環保和社會責任要求。