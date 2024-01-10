主板——榮龍工程私人有限公司（01650）傳承卓越服務與可持續增長動力

成立於1991年，在董事長卓榮貴先生的領導下，榮龍工程私人有限公司戰略性地轉向清潔行業，成為日後成功發展打下關鍵的基石。如今，榮龍已經成為首屈一指的清潔承包商，超過3,000名員工團隊遍布新加坡和泰國。2020年7月，榮龍成功在香港聯合交易所主板上市，實現公司新里程碑，再一次強調了榮龍的承諾，在環境服務行業中保持卓越表現及發展增長。

以客戶為先是榮龍運營根基，這理念在塑造公司的發展歷程和培養持久關係方面起到了關鍵性作用。擁抱技術和創新不僅是提高運營效率的戰略，同時也是榮龍對環境服務行業的可持續未來的承諾。接納技術和創新不僅僅是提高運營效率的策略，更是對環境服務行業可持續未來的承諾。