主板——榮龍工程私人有限公司（01650）傳承卓越服務與可持續增長動力

成立於1991年，在董事長卓榮貴先生的領導下，榮龍工程私人有限公司戰略性地轉向清潔行業，成為日後成功發展打下關鍵的基石。如今，榮龍已經成為首屈一指的清潔承包商，超過3,000名員工團隊遍布新加坡和泰國。2020年7月，榮龍成功在香港聯合交易所主板上市，實現公司新里程碑，再一次強調了榮龍的承諾，在環境服務行業中保持卓越表現及發展增長。
以客戶為先是榮龍運營根基，這理念在塑造公司的發展歷程和培養持久關係方面起到了關鍵性作用。擁抱技術和創新不僅是提高運營效率的戰略，同時也是榮龍對環境服務行業的可持續未來的承諾。接納技術和創新不僅僅是提高運營效率的策略，更是對環境服務行業可持續未來的承諾。
多元化業務能力 獲政府認可
憑藉卓越的業務表現，榮龍成功管理了多個項目，涵盖工業建築、住宅城市理事會、私人公寓、港口及辦公樓等。作為新加坡約1,500家清潔公司內的其中40家擁有L6級別（FM02）承包商之一，榮龍獨特地具備參與無限合同價值的政府招標資格，力證了公司業務能力和可靠性。
擴展業務版圖 進軍東南亞
除了核心清潔服務外，公司還擴展了業務版圖，包括廢物管理和害蟲管理，為客戶提供全面的物業管理服務方案，榮龍利用多元化服務戰略致力履行在建築環境領域提供全面解決方案的承諾。
2016年，子公司榮龍(泰國)有限公司（ELT）成立，標誌著公司進軍東南亞地區。總部位於曼谷，ELT迅速發展，在泰國全國範圍內擁有超過1,000名清潔工作人員。該子公司將其服務拓展到管家、餐桌服務和客房服務員服務，迎合多元化客戶群，包括WATSONS、MK Group、AWC 和 SIAM KEMPENSKI 等知名品牌。
展望到2024年，榮龍有望實現成為環境服務行業一體化服務提供商的願景。儘管預計在新加坡環境服務行業面臨更大的競爭和挑戰，但榮龍仍堅定承諾致力通過持續技術和培訓投入以提高生產力。榮龍堅定的信念令公司能夠在多變及競爭激烈環境服務行業的的格局中取得持續的成功和卓越表現。