主板—登輝控股有限公司（01692） 四大行業領先優勢 展現持續發展韌性

電熱家電開發商及製造商——登輝控股有限公司（下稱「登輝」），擁有自主產品設計及技術開發能力，一直以來為世界各地知名品牌提供由產品開發至製造的一站式解決方案。登輝以「至臻設計」、「至臻價值」、「至臻品質」、「至臻溝通」和「至臻服務」作為核心價值，成為主導電熱家用電器市場的龍頭企業。卓越的管治績效促使其連續第三年獲得「傑出上市公司大獎」殊榮。

不斷突破屢創高峰

登輝的業務在近年環球經濟挑戰下，仍然展現出其韌性，屢獲各個國際知名權威機構嘉許。自2019年10月上市，旋即於2021年5月被納入MSCI香港微型股指數成分股，於2020及2022年更兩度被評為「福布斯亞洲200強優秀上市中小企業」。今年，登輝更於全球470家公司中脫穎而出，首次獲提名並榮獲2022年「亞洲卓越企業暨永續發展獎」（「ACES Awards」）- 行業領袖獎，成為香港首家奪得此殊榮的公司。各項殊榮均高度認可了登輝於電熱家用電器製造行業的領先地位與強大實力。

四大優勢成行業領先企業

在瞬息萬變的市場中保持競爭力，登輝執行董事鄧美華（Mavis）表示集團有四大領先優勢。第一是精益求精、具豐富經驗及前瞻目光的管理層。例如集團管理層早年預視高增值產品的發展潛力，早著先機，成功搶先佔據了高端電熱家電的市場份額。第二是技術及產品優勢。現時擁有熱動力學、泵壓力、電機驅動、咖啡沖泡系統、電子使用介面控制等核心技術，以及逾80項專利，創新的技術為登輝的收入實現持續增長。

第三是品質控制優勢，登輝的品質控制體系非常嚴格而且穩定，產品能夠符合歐洲及其他世界級品牌的要求，有效形成競爭壁壘，鞏固市場地位，讓集團、品牌及最終客戶達至三贏局面。第四是卓越的顧客服務，登輝的營銷團隊了解各產品銷售地區的生活文化，發掘出產品可以優化及改良的地方，令消費者細緻的要求也能融入產品的多樣性特點中。

Mavis強調企業管治方針對串聯企業四大領先優勢、發揮最大的協同效應至關重要。登輝的管理層運用了「三螺旋理論」及具前瞻性的視野，以「產品價值最大化」為目標，透過公司、專業顧問和客戶三方互動溝通，為各持份者創造最大價值。

未雨綢繆逆中求勝

近年挑戰不斷，登輝依然游刃有餘地應對。如俄烏戰爭影響全球供應鏈運作，登輝則與內地市政府、客戶及供應商緊密聯繫，成功保障批量訂單及原材料儲備，盡顯其應變能力及靈活度；看準宅經濟帶來在家煮食及居家消費的商機，登輝即推陳出新更多嶄新風格及功能的新家電及廚電產品，成功擴大至新的地域市場，使訂單逆勢增長。

展望未來，Mavis表示登輝將時刻保持業務的靈敏性。集團將加大產品開發及創新方面的力度，以保持產品競爭力。未來更會積極考慮拓展南美及中國市場，客戶多元化才能保持集團業務的穩定性及可持續性。另外會持續投放資源予研發上，探索將人工智慧、物聯網等技術結合到產品中，為客戶帶來更大價值，確保領先市場地位；同時專注於工業4.0模組的技術更新，配合更大幅度的數位化及自動化，以提高生產效率。