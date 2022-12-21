主板—艾德韋宣集團控股有限公司（09919） 中高端泛時尚專業營銷服務 探索數字經濟無限機遇

艾德韋宣集團控股有限公司為大中華區泛時尚數據互動營銷集團，業務涵蓋體驗營銷、數字營銷及IP拓展。業務以數據互動營銷為核心，並不斷加速全面數字化的營銷布局，包括提供效果營銷及直播電商等，實現從營銷到銷售的閉環業務系統。

集豐富經驗及優秀人才

為客戶度身訂造專業營銷方案

作為奢侈品體驗營銷服務商的龍頭公司，艾德韋宣集團自成立以來，一直致力為中高端泛時尚品牌為大中華區提供全方位專業營銷服務，包括品牌塑造、品牌公關、品牌推廣、精準廣告投放等，發揮品牌價值，全力達成客戶的理想營銷目標。

同時，集團視公司員工為重要資產，為業務成功的關鍵因素之一。透過卓越的公司文化及激勵方案，成功吸納更多優秀人才。國際化及本土化的領導團隊和核心隊員持續提高服務質素，能貫徹地提供全面的營銷方案以滿足客戶多元化需求。

疫情下穩中求進迅速復甦

不忘關懷環境及社區

過去一年內地疫情反反覆覆，部分城市封城對公司的線下業務，如時裝秀、展覽等，無疑造成一定影響，導致業務暫緩或延後。但隨著下半年疫情稍微緩和，公司憑著強大業務復甦能力、得益於公司在過往13年累積的行業經驗及經驗豐富的員工，再結合公司的高效管理，把握市場機遇，穩中求進，整體業務得以迅速復甦，如於2022年9月16日，成功為LV在阿那亞黃金海岸舉辦一年一度的LV2023春夏男裝大秀。

而在環境、社會和企業管治方面，艾德韋宣集團同樣不遺餘力。集團積極運用循環紙，以減少碳排放；另外在上海的一家民辦閔行區雙江小學，捐出1,000本書籍，希望更多孩子可以多讀書，多學習。

未來持樂觀態度

盼實現「線下+線上+元宇宙」一站式營銷服務解決方案

雖然俄烏戰爭在上半年對全球供應鏈和經濟造成不同程度的影響，但作為奢侈品的營銷服務商，由於集團依賴奢侈品生態圈發展，所以影響相對較小，今年奢侈品業務漲幅也不錯，未來也預計公司業務保持穩定增長。

艾德韋宣集團相信，隨著疫情緩和，奢侈品牌於未來數年將會回復大規模營銷及推廣活動，集團將繼續提供完善數據互動營銷服務，帶來更廣泛的線上曝光，大大提升品牌的全球影響力。集團亦會為數字經濟新機遇做好準備，加快數字化能力的全面營銷布局，向實現「線下+線上+元宇宙」的營銷服務解決方案努力進發，致力成為全球領先的泛時尚數據互動營銷集團。