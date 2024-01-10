主板——艾德韋宣集團控股有限公司（09919）多元化創新並行 品牌營銷策略獨樹一幟

艾德韋宣集團（09919）是大中華區領先的泛時尚品牌營銷集團，在中高端時尚體驗營銷領域排名第一，2022年市場佔有率達10%。累計服務國內外知名品牌客戶逾550家，當中包括知名中高端時尚品牌、知名中高端汽車品牌及中國本土品牌。 艾德韋宣集團致力於為客戶提供多元化、創新的服務，滿足客戶和營銷市場不斷變化的需求。集團業務包括提供體驗營銷、數字營銷以及IP拓展等全方位服務，助客戶增強品牌影響力，並在市場上取得顯著成就。近日，在香港尖沙咀星光大道舉辦的「LV路易威登2024年早秋男裝大秀」便是艾德韋宣集團的體驗營銷業務之一。是次活動更是LV路易威登在香港有史以來的首場大秀。除此之外，今年年中集團也在香港西九龍故宮文化博物館成功舉辦卡地亞珠寶展「百樣玲瓏——卡地亞與女性」。

艾德韋宣集團始終秉承在提供市場營銷服務時融合創新和高質量理念的宗旨。集團通過結合傳統的實體營銷活動與前沿的數據互動服務，創造出獨特且有效的品牌營銷策略，助客戶品牌在競爭激烈的市場中脫穎而出。這種獨特的結合方式使艾德韋宣集團在品牌營銷解決方案領域中獨樹一幟。 高效的營運流程和專業團隊 艾德韋宣集團的營運流程管理效率極高，專業的團隊和對市場機遇的洞悉力等，都是其取得優異業績及成功的關鍵因素。通過這些優勢，集團不僅在競爭激烈的市場中保持領先地位，而且還能迅速回應市場變化，捕捉新機會。



艾德韋宣集團董事會聯席主席兼行政總裁劉錦耀先生

艾德韋宣集團於2023年12月贈書予上海閔行區弘梅小學