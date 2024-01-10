主板——艾德韋宣集團控股有限公司（09919）多元化創新並行 品牌營銷策略獨樹一幟

艾德韋宣集團（09919）是大中華區領先的泛時尚品牌營銷集團，在中高端時尚體驗營銷領域排名第一，2022年市場佔有率達10%。累計服務國內外知名品牌客戶逾550家，當中包括知名中高端時尚品牌、知名中高端汽車品牌及中國本土品牌。
艾德韋宣集團致力於為客戶提供多元化、創新的服務，滿足客戶和營銷市場不斷變化的需求。集團業務包括提供體驗營銷、數字營銷以及IP拓展等全方位服務，助客戶增強品牌影響力，並在市場上取得顯著成就。近日，在香港尖沙咀星光大道舉辦的「LV路易威登2024年早秋男裝大秀」便是艾德韋宣集團的體驗營銷業務之一。是次活動更是LV路易威登在香港有史以來的首場大秀。除此之外，今年年中集團也在香港西九龍故宮文化博物館成功舉辦卡地亞珠寶展「百樣玲瓏——卡地亞與女性」。
艾德韋宣集團始終秉承在提供市場營銷服務時融合創新和高質量理念的宗旨。集團通過結合傳統的實體營銷活動與前沿的數據互動服務，創造出獨特且有效的品牌營銷策略，助客戶品牌在競爭激烈的市場中脫穎而出。這種獨特的結合方式使艾德韋宣集團在品牌營銷解決方案領域中獨樹一幟。
高效的營運流程和專業團隊
艾德韋宣集團的營運流程管理效率極高，專業的團隊和對市場機遇的洞悉力等，都是其取得優異業績及成功的關鍵因素。通過這些優勢，集團不僅在競爭激烈的市場中保持領先地位，而且還能迅速回應市場變化，捕捉新機會。
ESG方面的亮點
此外，艾德韋宣集團在可持續發展、企業社會責任和環境友好策略方面同樣取得顯著成就。日前，艾德韋宣攜手上海享物公益基金向上海閔行區弘梅小學捐贈1,000本圖書及通過中華思源基金會捐贈了1,000棵樹去支持「碳中和森林認養計劃」。集團在關注業務成長的同時，致力於通過業務實踐對社會和環境產生積極影響，體現了艾德韋宣集團對環境保護、企業管治和社會回饋的持續承諾。
艾德韋宣集團董事會聯席主席兼行政總裁劉錦耀先生表示：「在面對市場競爭加劇和客戶需求變化的挑戰時，艾德韋宣集團通過靈活的策略調整和創新的營銷方法，有效應對市場波動。集團迅速適應新興市場和不穩定環境的需求，證明集團在動盪時期能夠保持穩定和成長的能力。展望未來，艾德韋宣集團計劃進一步擴展國際+國內知名品牌客戶基礎，並致力於拓展更多品牌客戶。集團將積極探索發展空間，以提高市場影響力和客戶體驗。這些計劃將有助於公司在競爭激烈的市場中繼續領先。」