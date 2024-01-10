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傑出上市公司大獎
2024-01-10 04:30:55
日報

主板——華潤啤酒（控股）有限公司（00291） 啤白雙賦能 勇闖新世界

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華潤啤酒

華潤啤酒擁有「中國品牌+國際品牌」的產品矩陣。

華潤啤酒（控股）有限公司（下稱「華潤啤酒」或「公司」）作為華潤（集團）有限公司屬下的酒類上市公司，一直以來致力與消費者、股東、員工和商業夥伴一起引領商業進步，共創美好生活，成為大眾信賴和喜愛的酒類企業。在擴展業務的同時，華潤啤酒一直以「引領產業發展，釀造美好生活」為使命，致力於為消費者提供超越期望的產品與體驗，為員工打造事業家園，為合作夥伴提升價值，為股東創造長期回報，為環境和社會帶來綠色和諧發展，激發和滿足人們對美好生活的需求。

「啤酒+白酒」雙賦能 穩步邁進新世界

過去一年，中國經濟運行回升，市場需求逐步恢復，消費市場持續向高端化發展。2023年是華潤啤酒迎來「3+3+3」企業戰略中最後一個三年的第一年，也是開啟「決勝高端」的關鍵階段。2023年1月，華潤啤酒完成對貴州金沙窖酒酒業有限公司股權轉讓的交割。公司自收購以來積極優化及夯實組織架構，明確了發展藍圖，並提出了要做「啤酒新世界的領導者」及「白酒新世界的探索者」。
目前，「新世界」已成為華潤啤酒推動變革最重要的指導方向。面對「新世界」的探索，華潤啤酒始終堅持「增長是第一策略」。在啤酒業務方面，華潤啤酒持續培育並推廣各重點品牌，推進多元化品牌建設，豐富產品組合支持高端化發展。在白酒業務方面，公司提出了清晰的「3+3」戰略，堅定實踐「探索、發展、變強」的前三年發展戰略，然後在後三年建立起屬於自己的商業模式及組織能力。

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華潤啤酒

「釀造美好生活」的責任感和使命感已經融入到了華潤啤酒的企業文化之中，融入到工作的每一個細節當中。

引領產業發展 釀造美好生活

華潤啤酒除致力於促進業務發展，務求提升營運表現外，亦積極履行企業社會責任。公司倡導理性飲酒、綠色消費和健康生活，時刻不忘環保責任，建立嚴格的環境管理體系，重視綠色生產和節能減排。

華潤啤酒已於2021年正式將綠色低碳發展納入企業發展戰略，以積極響應國家碳達峰碳中和政策。「釀造美好生活」的責任感和使命感已經融入到了華潤啤酒的企業文化之中，融入到工作的每一個細節當中。

展望未來，「增長」將是華潤啤酒酒類新世界的重要策略。公司將積極推動多品牌策略落地，在市場化的機制下，持續打造「啤白雙賦能」商業模式，共同發展啤酒及非啤酒業務。同時，本集團將形成具「戰略協同」及「共同成長」優勢於一體的「白白共成長模式」，並依託啤酒業務的渠道優勢，擴展與升級銷售網絡，做大白酒業務。本集團亦會持續關注合適非啤酒酒類飲品的發展機會，持續通過有限多元化發展，發掘潛在的協同效益，進一步拓展業務。

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