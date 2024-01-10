主板——豐盛生活服務有限公司（00331）一站式綜合生活服務 締建「豐盛生活」

豐盛生活服務首席財務官兼公司秘書陳祖偉先生

作為香港、澳門及內地具領導地位的綜合生活服務企業，豐盛生活服務有限公司自2015年上市至今，一直憑著「以人為本」的精神，

為客戶提供優質服務，建立一個完備、便捷和安全的生活環境，促進社會的可持續發展，實現「豐盛生活，生活豐盛」的目標。 豐盛生活的業務涵蓋3大範疇：物業及設施管理服務、綜合生活服務、機電工程服務。其成員公司及企業品牌在業內享負盛名。多元化的業務組合亦使豐盛生活能夠在不同的市場環境中分散風險，並利用不同業務間的協同效應，能夠提供一站式解決方案，滿足客戶多元的需求，同時創造交叉銷售機會。

投資科技和物聯網 強化管治與風險管理 豐盛生活善用創新科技，如物聯網平台、無人機及各式各樣的智慧監控系統，以提升其市場競爭力，為客戶提供更智能化和高效率的解決方案，提升客戶體驗和服務質素。此外，豐盛生活將繼續發展其業務生態系統，這意味著將通過整合現有業務、拓展新的業務領域和建立更多元的合作夥伴關係，創造更多的協同效應和增值機會。 在企業管治及風險管理方面，豐盛生活將繼續加強管治和風險管理機制，以確保業務營運的穩定性和可持續性。員工發展和社會責任同樣是豐盛生活的關注焦點，除了提供員工培訓計劃，幫助他們獲得最新的知識和技能，以保持競爭力外，豐盛生活更會舉辦義工活動，與不同的慈善團體合作，回饋社會並宣揚服務社群的價值觀。