主板——金川集團國際資源有限公司（02362）銅鈷產量飛躍性增長 捉緊新能源汽車及5G時代發展機遇

作為甘肅省龍頭國企金川集團的控股子公司，金川集團國際資源有限公司（金川國際）是金川集團進行境外資源開發的旗艦平台，依託金川集團的支持，大力構建跨國礦業開發及運營，目前主要在非洲南部經營銅、鈷礦山開採，是港交所為數不多與新能源行業相關的礦業公司。 隨著新能源汽車產業的快速發展及5G時代的來臨，將為金川國際的發展帶來極大機遇。公司的主要產品銅不僅是新能源汽車充電樁的主要原材料，也是5G基站建設必不可少的基礎材料。而另一個主要產品鈷也是新能源汽車電池的核心材料之一。

一個礦山在建時 另一個礦山在準備 金川國際短期的重點是興建位於剛果（金）的Musonoi銅鈷礦。該項目的建設工程於2023年進展良好，有望於明年底投產，新的項目投產後將為金川國際帶來銅及鈷產量的飛躍性增長。公司的礦山品位對標國際礦山，優勢明顯。Musonoi項目投產後，將會給整個金川國際的銅鈷產量帶來質的飛躍。待Musonoi項目投產還債後，將繼續開發Lubembe大規模的銅礦山。金川國際的理念，就是一個礦山在建的同時，另一個礦山在準備，以保證最穩健的發展。

Ruashi極具規模的露天礦山

高度重視環境保護與社區公益 環境、社會及管治（ESG）被認為是企業管理的重中之重，亦是金川國際的企業價值之一。考慮到金川國際日常經營活動和基礎設施作業有機會對當地社區產生重大經濟、社會、文化和環境影響。金川國際旗下所有公司在各重要方面均已遵守其經營所在國家的相關法例及其他環境規定，並致力於天然資源及生態環境的可持續性進行負責任的管理。 金川國際將每年營業額的0.3%給予當地社會和社區部門，用於屬地社區的發展。同時，金川國際亦會透過評估各礦區所在地的社區，了解當地社區的差異性與經濟落後性，採取具體行動幫助當地社區落實並解決切民生問題，包括為當地居民提供技能培訓，以改善他們的生活；積極幫助當地女性就業，提高當地就業率；幫助當地興建學校，組織學生參與環保活動；為改善當地交通、農業、教育、衛生、環境、安全、醫療防疫等基本條件作出貢獻。