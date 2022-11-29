傑出上市公司大奬2022丨20企上榜 施永青：冀年輕企業嶄露頭角

由am730及PR ASIA亞洲公關聯合主辦、內地媒體《鳳凰網港股》支持的「傑出上市公司大獎2022」今日順利舉行，得奬的20間企業包括5間藍籌公司及15間主板企業。

傑出上市公司大奬2022丨 長 江集團 新地 信置 港鐵 太興 國際家居有份

名單包括長江集團、港鐵(066)、華潤啤酒(291)、新世界發展(017)、新鴻基地產(016)、信和置業(083)、中信資源(1205)、永達汽車(3669)、光大水務(1857)、中國飛機租賃(1848)、太興集團(6811)、艾德韋宣集團(9919)、金川集團(2362)、四洲集團(374)、國際家居零售(1373)、耀才證券(1428)、筆克遠東集團(752)、雅居樂(3383)、登輝控股(1692)及嘉泓物流國際(2130)。

頒奬禮有多位政經重量級人物出席，部分並為典禮致辭，場面熱鬧，包括財經事務及庫務局副局長陳浩濂、《am730》創辦人施永青、德勤中國華南區主管合夥人歐振興，商務及經濟發展局副局長陳百里則以視像形式發言。另外，中聯辦經濟部投資組處長陳佳蓉亦有出席。