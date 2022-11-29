傑出上市公司大奬2022丨20企上榜 施永青：冀年輕企業嶄露頭角

由am730及PR ASIA亞洲公關聯合主辦、內地媒體《鳳凰網港股》支持的「傑出上市公司大獎2022」今日順利舉行，得奬的20間企業包括5間藍籌公司及15間主板企業。
傑出上市公司大奬2022丨長江集團 新地 信置 港鐵 太興 國際家居有份
名單包括長江集團、港鐵(066)、華潤啤酒(291)、新世界發展(017)、新鴻基地產(016)、信和置業(083)、中信資源(1205)、永達汽車(3669)、光大水務(1857)、中國飛機租賃(1848)、太興集團(6811)、艾德韋宣集團(9919)、金川集團(2362)、四洲集團(374)、國際家居零售(1373)、耀才證券(1428)、筆克遠東集團(752)、雅居樂(3383)、登輝控股(1692)及嘉泓物流國際(2130)。
頒奬禮有多位政經重量級人物出席，部分並為典禮致辭，場面熱鬧，包括財經事務及庫務局副局長陳浩濂、《am730》創辦人施永青、德勤中國華南區主管合夥人歐振興，商務及經濟發展局副局長陳百里則以視像形式發言。另外，中聯辦經濟部投資組處長陳佳蓉亦有出席。
傑出上市公司大奬2022丨施永青：香港處大變化時代 有危有機
施永青在致辭時表示，對香港前景有擔憂，稱回歸後經歷「一國兩制」1.0後，目前已進入2.0，香港扮演角式正處大變化時代，既有威脅也有機會，「遊戲規則改變，舊有既得利益者會遇到新挑戰，市場以前未有機會扮演重要角式的公司，會多咗機會」。他表示，這次獲奬上市公司包括有一定基礎的大機構，亦有「相對年輕、蠢蠢欲試」的新晉公司，冀望有更多企業有嶄露頭角機會，在香港發揮更大角色。
傑出上市公司大奬2022丨陳浩濂出席並致辭 陳百里視像發言
陳浩濂致辭時表示，當局會致力加強香港的上市平台，自2018年實施一系列上市制度以吸納新經濟股後，港交所亦正檢視主板上市公司條例，以便利未有盈利企業來港，目標是明年上半年實施；而為整體加強本港上市集資力，他指亦會支持並提供有效融資平台予中小及初創企業。陳百里則指，經濟發展有如逆水行舟，當局會努力提高本港競爭力，以及吸納人才來港。
至於其他出席並頒奬的嘉賓，還包括立法會議員譚岳衡、謝偉俊、黃英豪及謝偉銓；股評人有香港股票分析師協會主席鄧聲興、永遠榮譽會長林家亨、副會長郭思治與潘鐵珊，另外亦有著名資深股評人陳永陸。其他賓客還包括香港中華廠商聯合會會長史立德、香港中資證券業協會代表黃崢、香港中華總商會副會長楊華勇、高寶集團證券執行董事李慧芬及鵬格斯資產管理首席投資總監李浩德等。