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傑出上市公司大獎
2024-01-10 04:30:57
日報

藍籌——恒基兆業地產有限公司（00012） 推動創新 築建可持續未來

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恒基地產The Henderson

恒基地產The Henderson 由「扎哈．哈迪德建築事務所」設計（效果圖由Arqui9製作）

恒基地產成立於一九七六年，一九八一年在香港上市，是於香港和內地均具領導地位的地產發展集團，多年來創造不少經典的現代建築並獲得無數國際獎譽。集團視可持續發展為長遠的承擔，在推動綠色建築和踐行可持續發展上處於領先地位，同時亦十分重視企業社會責任，積極支持多元化社會公益項目。

The Henderson奠定未來甲級智能辦公室新指標

恒基地產早年將綠色概念融入建築，致力興建環保低碳物業。位於中環核心商業區、將於今年底落成的新地標The Henderson，正彰顯集團「推動創新、永續生活、由人出發」的品牌理念。項目由扎哈．哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）設計，以洋紫荊含苞待放的形態作為靈感，融合藝術、創新及可持續發展元素，為甲級智能辦公室定下新指標。The Henderson是全港首個採用曲面玻璃幕牆設計和技術的建築項目，特設多項專利技術，包括太陽能幕牆降温裝置、溫濕雙控智能空調系統等，智能調節室內溫度，達致節能減碳的目標。

The Henderson推出首個由業主、租戶及其員工三方共同參與的「ESG合作夥伴計劃」，透過獎賞計劃鼓勵租戶及其員工實踐可持續發展目標。The Henderson在可持續發展方面備受肯定，先後奪得超過20個ESG國際級本地評級獎項，包括智能建築的WiredScore及SmartScore鉑金級認證、中國健康建築設計標識三星評級等。
 

江夏圍過渡性房屋項目

江夏圍過渡性房屋項目

致力回饋社會 促進社會和諧

恒基地產積極參與政府的「過渡性房屋」計劃，為首家支持計劃的發展商。當中全港最大規模的江夏圍過渡性房屋項目佔地48萬平方呎，提供1,998個組合屋單位。另外錦田「恒莆新苑」和牛潭尾南項目，三個項目共可提供逾4,200個單位，為有需要的基層家庭緩解燃眉之急。
 

香港桂冠論壇

集團透過李兆基基金全額贊助香港桂冠論壇。

推動創科發展 鼓勵年青人創新

集團支持本港創科發展，亦重視年青人發展。早前透過李兆基基金全額贊助香港桂冠論壇，匯聚世界各地的科學家，跨代科研交流，啟發年青一代對科學的興趣。李兆基基金早於2016年已向香港科技大學捐贈1.5億港元，支持其創科教學，並於本年初再透過李兆基基金，向香港恒生大學捐贈2,000萬港元，以支持該校興建創意人文館。捐款也會用於設立「李家誠交流及海外實習獎學金」、「李家誠創新獎」及「李家誠學生經濟援助計劃」，支持培育本地青年人才。

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