藍籌——恒基兆業地產有限公司（00012） 推動創新 築建可持續未來

恒基地產成立於一九七六年，一九八一年在香港上市，是於香港和內地均具領導地位的地產發展集團，多年來創造不少經典的現代建築並獲得無數國際獎譽。集團視可持續發展為長遠的承擔，在推動綠色建築和踐行可持續發展上處於領先地位，同時亦十分重視企業社會責任，積極支持多元化社會公益項目。

The Henderson奠定未來甲級智能辦公室新指標

恒基地產早年將綠色概念融入建築，致力興建環保低碳物業。位於中環核心商業區、將於今年底落成的新地標The Henderson，正彰顯集團「推動創新、永續生活、由人出發」的品牌理念。項目由扎哈．哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）設計，以洋紫荊含苞待放的形態作為靈感，融合藝術、創新及可持續發展元素，為甲級智能辦公室定下新指標。The Henderson是全港首個採用曲面玻璃幕牆設計和技術的建築項目，特設多項專利技術，包括太陽能幕牆降温裝置、溫濕雙控智能空調系統等，智能調節室內溫度，達致節能減碳的目標。

The Henderson推出首個由業主、租戶及其員工三方共同參與的「ESG合作夥伴計劃」，透過獎賞計劃鼓勵租戶及其員工實踐可持續發展目標。The Henderson在可持續發展方面備受肯定，先後奪得超過20個ESG國際級本地評級獎項，包括智能建築的WiredScore及SmartScore鉑金級認證、中國健康建築設計標識三星評級等。

