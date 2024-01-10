藍籌——新世界發展有限公司 (00017) 走高品質發展之路 與社會同創共贏

「行穩致遠，走高品質發展之路」乃新世界發展一直秉持的發展策略，透過聚焦於三大核心—文化與創意、可持續發展及社會創新，致力在粵港澳大灣區核心城市以及長三角重點區域，不遺餘力地打造高品質項目。集團亦繼續貫徹「創造共享價值」的企業精神，全方位加強與持份者的聯繫，與社會共同進步，同創共贏。

K11「文化商圈」表現亮麗

隨著訪港旅客數字顯著回升，在旅遊業復甦及K11獨有的「文化商圈」模式帶動下，K11 MUSEA及K11 Art Mall整體銷售表現遠超疫情前。於2023財政年度，K11 MUSEA的銷售額按年增長39%，總客流量超過2,400萬人次，按年增長22%，成為本港居民及旅客必到熱點。至於深受「Z世代」歡迎的K11 Art Mall，於2023財政年度整體出租率維持近100%，銷售額則按年上升逾四成，人流亦錄得開幕以來新高。

集團把握零售行業復甦機遇，並善用K11獨特的品牌優勢，在內地市場大展拳腳。如廣州K11運用品牌號召力在抖音、大眾點評、小紅書等內地熱門線上平台招徠顧客到線下消費；武漢K11通過打造咖啡文化節等獨特體驗，新客戶轉化率達85%；上海K11在K11藝術節(K11 Art Karnival)帶動下，2023下半財年銷售額和客流均較同期升逾倍，成績亮麗。

