藍籌——新世界發展有限公司 (00017) 走高品質發展之路 與社會同創共贏

「行穩致遠，走高品質發展之路」乃新世界發展一直秉持的發展策略，透過聚焦於三大核心—文化與創意、可持續發展及社會創新，致力在粵港澳大灣區核心城市以及長三角重點區域，不遺餘力地打造高品質項目。集團亦繼續貫徹「創造共享價值」的企業精神，全方位加強與持份者的聯繫，與社會共同進步，同創共贏。
K11「文化商圈」表現亮麗
隨著訪港旅客數字顯著回升，在旅遊業復甦及K11獨有的「文化商圈」模式帶動下，K11 MUSEA及K11 Art Mall整體銷售表現遠超疫情前。於2023財政年度，K11 MUSEA的銷售額按年增長39%，總客流量超過2,400萬人次，按年增長22%，成為本港居民及旅客必到熱點。至於深受「Z世代」歡迎的K11 Art Mall，於2023財政年度整體出租率維持近100%，銷售額則按年上升逾四成，人流亦錄得開幕以來新高。
集團把握零售行業復甦機遇，並善用K11獨特的品牌優勢，在內地市場大展拳腳。如廣州K11運用品牌號召力在抖音、大眾點評、小紅書等內地熱門線上平台招徠顧客到線下消費；武漢K11通過打造咖啡文化節等獨特體驗，新客戶轉化率達85%；上海K11在K11藝術節(K11 Art Karnival)帶動下，2023下半財年銷售額和客流均較同期升逾倍，成績亮麗。
內地項目市場熱銷
受惠於集團的前矚性佈局、高質量發展策略及品牌優勢，新世界發展在內地的物業項目備受市場認可及買家追捧，即使在行業調整期，亦取得了逆勢而上的佳績。2023財政年度，集團內地整體物業總合同銷售額達151.3億元人民幣，完成年度目標。2023年1至10月，公司內地合約銷售突破120億元人民幣。其中，7月至10月合約銷售64億元人民幣，完成2024財年150億元人民幣目標的42%。 其中，廣州番禺的耀勝新世界廣場｜耀勝尊府項目累計銷售約40億元人民幣，瀋陽新世界悅景三期蟬聯瀋陽市銷售冠軍。新世界另一百億標桿住宅項目新世界．天馥亦會登場，項目位於廣州白鵝潭核心商業區，是集團深耕大灣區的又一城市更新代表作。
引領行業邁向可持續發展
新世界發展積極推動可持續發展，並一直透過氣候風險管理、企業政策、設計、改善及營運等，將應對氣候變化的措施納入物業的整個生命週期。以11 SKIES為例，項目採用香港理工大學開發的新型適應性熱舒適模型，有效減少因供暖、通風和冷卻所造成的能源消耗；而應用人工智能的電動車充電負載管理系統，估計能節省高達53%的充電成本。此外，11 SKIES的零售中心裝設佔地953平方米的創新電致變色天窗，能利用自然日光節約能源，而項目更設有亞洲最大混合太陽能光伏和熱能系統，每年可生產約20萬千瓦時能量，相當於辦公大樓營運所需的約1.2%電力，足夠每年多達2,500輛電動車充電。
集團一向鼓勵創科，包括透過旗下開放式創新平台Eureka Nova，支援及孵化具潛質的初創企業，並促成它們與新世界生態圈的合作機會，推動產品或服務商業化，為持份者及社會創造共享價值。