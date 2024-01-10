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傑出上市公司大獎
2024-01-10 04:30:53
日報

藍籌——新鴻基地產發展有限公司（00016）新地以心建家 NOVO LAND打造綠色健康生活

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NOVO LAND

會所設有六大水上遊樂設施，包括25米室內恆溫池，住戶一年四季都可以暢泳。

新鴻基地產（新地）多年來秉持「以心建家」的信念，發展優質物業，提供卓越服務，在追求建築質素的同時，更為項目注入新世代重視的健康及可持續發展生活元素。

新地在屯門大型住宅發展項目NOVO LAND獲得三項國際級健康認證，分別為《WELL健康社區標準™》，《WELL健康建築標準™》Version 2 預認證，以及Fitwel健康建築「二星級」認證，是綠色居所的新指標，表現備受肯定。

NOVO LAND內設有新地悉心打造的大型度假式園林會所NOVO Resorts。該會所連公用花園及遊樂地方合共佔地約40萬平方呎，提供多達88項休閒遊樂設施，包括佔地約3.2萬平方呎的水上遊樂設施、逾2.2萬平方呎的青年及童樂空間等，滿足不同年齡層的住戶需要，提供跨代共融空間。
 

NOVO LAND

項目提供兩個主題遊樂場，滿足不同成長階段的兒童玩樂需要。

主題園林 享廣闊大自然戶外空間

為提供健康綠色生活，屋苑設有5個主題園林、種植超過300棵綠樹，合共逾12萬棵植物，並提供戶外全齡健身園、瑜伽空間、太極園、燒烤園，以及讓寵物「放電」的戶外空間。新地又特別加入藝術元素，邀請了多名本地資深及年輕藝術家，為屋苑創作101件藝術品，放置於屋苑不同角落，營造獨特的藝術氛圍。

新地善用科技及智慧管理，為NOVO LAND住戶帶來「Smart Living Well」生活。住戶使用專屬的手機應用程式「Live e-asy」，即可運用虛擬鑰匙、藍牙自動感應等智能科技，享受免觸通行體驗。住戶亦可透過「Live e-asy」了解會所設施的實時使用情況，預訂會所設施、點餐及預約家居維修服務等。
 

NOVO LAND

NOVO LAND分六期發展，提供4,585個住宅單位。

享免觸通行   提供智能優質管理服務

為配合佔地廣闊的住客會所及室外園林設施，NOVO LAND擁有新地住宅最大型的機械人服務團隊，負責禮賓服務、保安巡邏、消毒清潔等職能，憑藉覆蓋全屋苑的 5G網絡，機械人可自行往來屋苑各處，提供全方位的智能優質服務。

為滿足住客的日常生活及出行需要，項目將設有基座商場NOVO Walk，提供約40個商舖，並積極引入多元化商戶組合，將提供大型超市、人氣餐廳，以及特色店舖等。至於交通方面，NOVO LAND鄰近兆康站和屯門站，盡享雙循環綫、雙站優勢，周邊亦有10條巴士綫已悉數投入服務，供住戶前往港、九、新界各區，以至香港國際機場等。

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