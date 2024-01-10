藍籌——新鴻基地產發展有限公司（00016）新地以心建家 NOVO LAND打造綠色健康生活

新鴻基地產（新地）多年來秉持「以心建家」的信念，發展優質物業，提供卓越服務，在追求建築質素的同時，更為項目注入新世代重視的健康及可持續發展生活元素。

新地在屯門大型住宅發展項目NOVO LAND獲得三項國際級健康認證，分別為《WELL健康社區標準™》，《WELL健康建築標準™》Version 2 預認證，以及Fitwel健康建築「二星級」認證，是綠色居所的新指標，表現備受肯定。

NOVO LAND內設有新地悉心打造的大型度假式園林會所NOVO Resorts。該會所連公用花園及遊樂地方合共佔地約40萬平方呎，提供多達88項休閒遊樂設施，包括佔地約3.2萬平方呎的水上遊樂設施、逾2.2萬平方呎的青年及童樂空間等，滿足不同年齡層的住戶需要，提供跨代共融空間。

