藍籌—華潤啤酒（控股）有限公司（00291）積極把握市場機遇 致力履行企業社會責任

華潤啤酒作為華潤（集團）有限公司屬下的啤酒上市公司，一直以來致力與消費者、股東、員工和商業夥伴一起引領商業進步，共創美好生活，成為大眾信賴和喜愛的啤酒企業。在擴展業務的同時，華潤啤酒堅持「生命健康至上，綠色低碳發展」的理念，追求「零污染、零缺陷、零傷害、零事故」的管理目標，持續完善以價值創造為導向的環境、社會和管治管理體系。

堅定推進高端化戰略及「雙賦能」發展模式

過去一年，全球疫情反覆，華潤啤酒在逆境中尋求機遇，穩步提升了其競爭力及市場地位。截至2022年6月底，華潤啤酒在中國內地營運65間啤酒廠，年產能約1,830萬千升。華潤啤酒堅持實踐「決戰高端」戰略，並推進多元化產品組合建設。2022年上半年，華潤啤酒推出了多個新產品，包括高端產品「黑獅果啤」（#703櫻桃緋）及碳酸飲料「雪花小啤汽」蜜桃味和菠蘿百香果乳酸菌味的兩款新口味，進一步豐富產品組合及支持高端化發展。

同時，華潤啤酒透過啤酒及非啤酒共同發展的「雙賦能」模式，進一步擴展非啤酒酒類飲品的業務。繼華潤啤酒於2021年投資山東景芝白酒有限公司，其於2022年10月公佈以約人民幣123億元收購貴州金沙窖酒酒業有限公司55.19%的股權，進一步擴展其白酒業務，加強市場競爭力及品牌影響力。

堅定實踐企業社會責任

華潤啤酒除致力於促進業務發展，務求提升營運表現外，亦積極履行企業社會責任，秉持「釀造美好生活」理念，為大眾帶來更多更美好改變。透過結合業務優勢及龐大業務網絡，華潤啤酒在關愛社區、環境保護、節能減排、人力資源、產品安全及服務質素和供應鏈管理等方面努力作出貢獻。華潤啤酒在其2021年《環境、社會及管治（ESG）報告》中首次披露「十四五」規劃期間的12項環境、健康及安全（「EHS」）管理具體目標，彰顯集團在實踐企業社會責任方面的決心。

展望未來，華潤啤酒將繼續以「決戰高端、質量發展」戰略管理主題，做好中國品牌和國際品牌的推廣和渠道營銷，推動人才四化、卓越製造、信息化升級、營運變革、組織二次轉型及營銷數字化等業務舉措落地，以提升其競爭地位。集團亦會持續通過非啤酒酒類飲品的有限多元化發展，發掘潛在的協同效益，進一步拓展業務。