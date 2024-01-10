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傑出上市公司大獎
2024-01-10 04:30:58
日報

藍籌——長江實業集團有限公司（01113） 多元優質資產 財務紀律利發展

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傑出上市公司大獎2023 藍籌 長江實業集團有限公司

長江集團中心屹立於中環核心地段，為長實的旗艦投資物業。

長江實業集團有限公司（「長實」）（01113）為具領導地位的跨國企業，以推動業務持續發展為目標，旗下多元化業務涵蓋物業發展及投資、酒店及服務套房業務、物業及項目管理、英式酒館業務和基建及實用資產業務，以及持有三個上市房地產投資信託基金的權益。

地產業務根基穩固 

長實是香港最具規模的地產發展商之一，於香港市場具領導地位，在中國內地亦擁有廣泛業務組合，並在新加坡及英國建立穩固市場基礎。

物業銷售方面，集團採取貨如輪轉策略，2023年先後推售香港的飛揚、親海駅，以及新加坡Perfect Ten等多個項目，市場反應良好。

長實近年在本地增添四幅政府地皮及兩個重建發展項目，相關之規劃與工序已順利開展。集團將繼續物色合適機遇以增加土地儲備，並優化旗下物業發展組合。

長實具備豐富的物業發展經驗，策劃興建不少香港矚目地標及大型項目，當中部分為集團的核心資產，最新例子乃原址為和記大廈之長江中心二期，日後將成為中區另一標誌性優質甲級商廈。

長實在英國除了擁有物業發展項目，早前在當地收購並私有化Civitas Social Housing PLC，該機構在提供專業支援房屋及家居護理房屋方面具領導地位，可為集團提供即時租金收入。

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此外，集團在內地約20個城市擁有50多個房地產項目，連同持有權益之房地產投資信託基金，總計在內地之可供發展土地儲備超過6,000萬平方呎，投資物業及酒店達1,500萬平方呎。

長實旗下海逸國際酒店集團管理位於香港和上海的13家酒店，共提供9,700多間客房、套房和服務式套房。

多元優質資產開拓固定收入 

長實秉承放眼全球、積極開拓的既定策略，除原有地產業務，亦已成功發展全球多元化固定收入業務。

集團持有之英式酒館業務Greene King乃具領導地位的釀酒廠及英式酒館營運商，於英國經營約2,700間英式酒館、餐廳及酒店。

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長實於海外投資及持有經濟權益的基建及實用資產業務，包括配氣、配電、氣體輸送管道、清潔能源及遠端能源供應、轉廢為能、能源管理綜合服務、建築設備服務、食水及污水處理、鐵路車輛租賃、機場外圍停車場設施等項目，營運遍及歐洲、澳洲、加拿大及英國。

發展不忘穩健 嚴守財務紀律

長實多年來憑藉穩健基礎及雄厚財務實力穩守市場領先席位，印證集團海內外市場優質資產價值，同時展現嚴謹財務紀律足以抵禦風浪的穩健實力。

未來，集團仍會以「發展不忘穩健  穩健不忘發展」的核心策略，繼續積極推動業務投資，致力為股東爭取理想回報；同時促進可持續發展工作，為持份者創造長遠價值。

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