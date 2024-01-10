藍籌——長江實業集團有限公司（01113） 多元優質資產 財務紀律利發展

長江實業集團有限公司（「長實」）（01113）為具領導地位的跨國企業，以推動業務持續發展為目標，旗下多元化業務涵蓋物業發展及投資、酒店及服務套房業務、物業及項目管理、英式酒館業務和基建及實用資產業務，以及持有三個上市房地產投資信託基金的權益。 地產業務根基穩固 長實是香港最具規模的地產發展商之一，於香港市場具領導地位，在中國內地亦擁有廣泛業務組合，並在新加坡及英國建立穩固市場基礎。 物業銷售方面，集團採取貨如輪轉策略，2023年先後推售香港的飛揚、親海駅，以及新加坡Perfect Ten等多個項目，市場反應良好。

長實近年在本地增添四幅政府地皮及兩個重建發展項目，相關之規劃與工序已順利開展。集團將繼續物色合適機遇以增加土地儲備，並優化旗下物業發展組合。 長實具備豐富的物業發展經驗，策劃興建不少香港矚目地標及大型項目，當中部分為集團的核心資產，最新例子乃原址為和記大廈之長江中心二期，日後將成為中區另一標誌性優質甲級商廈。 長實在英國除了擁有物業發展項目，早前在當地收購並私有化Civitas Social Housing PLC，該機構在提供專業支援房屋及家居護理房屋方面具領導地位，可為集團提供即時租金收入。

此外，集團在內地約20個城市擁有50多個房地產項目，連同持有權益之房地產投資信託基金，總計在內地之可供發展土地儲備超過6,000萬平方呎，投資物業及酒店達1,500萬平方呎。 長實旗下海逸國際酒店集團管理位於香港和上海的13家酒店，共提供9,700多間客房、套房和服務式套房。 多元優質資產開拓固定收入 長實秉承放眼全球、積極開拓的既定策略，除原有地產業務，亦已成功發展全球多元化固定收入業務。 集團持有之英式酒館業務Greene King乃具領導地位的釀酒廠及英式酒館營運商，於英國經營約2,700間英式酒館、餐廳及酒店。