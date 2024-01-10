藍籌——香港中華煤氣（00003）致力成為綠色智慧能源企業 提升ESG表現以「智慧燃展未來」

作為香港歷史最悠久的公用事業機構，亦是本港規模最大的能源供應商之一，香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）多年來致力為客戶供應安全、可靠、潔淨的智慧能源，提供多元化的煤氣爐具和應用方案，並履行社會責任，確保業務持續增長，為地球、社會和持份者帶來長遠利益。
近年，煤氣公司更致力拓展電訊、樓宇建設工程、新興能源開發及應用等項目，使業務更趨多元化，加上制定及落實環境、社會及管治（ESG）策略，持續提升ESG表現，促進企業營運和業務發展。
清潔能源 助力實現零碳願景
環境方面，清潔能源一向是煤氣公司的業務發展方向，多年來致力守護未來世代的環境資源，開發分佈式能源、氫能、可再生能源。為助力國家及香港早日實現零碳願景，煤氣公司現時供應之人工燃氣當中，成份約一半是氫氣，透過貫通全港3,700公里的煤氣管網輸送氫氣，僅需在用戶端裝設氫氣提取設施，便可抽取高純度氫氣，為香港提供高效安全的供氫方案。
多年來，煤氣公司採用各種技術及實行不同的轉廢為能項目以減低碳排放。去年七月，煤氣公司全港首個聯廠減碳項目在大埔創新園正式落成啟用。煤氣公司於燃氣生產廠建造轉廢為能設施，把生產燃氣過程中產生的餘熱，轉移到毗鄰食品廠，支援大型抽濕機運作，預計每年可為食品廠減少約800噸二氧化碳排放，相等於種植超過34,000棵樹木。
多元化教育項目 加強下一代減碳及環保意識
社會方面，煤氣公司積極肩負社會責任，持續為社區有需要人士提供不同關愛服務。其中，為加強下一代減碳及環保意識，推出多元化教育項目，上年煤氣公司推出全新的「煤氣綠火焰能源科學家培育計劃」，成立「綠火焰教育組」，派遣具備專業工程或ESG知識的員工到學校，為學生講解未來能源、氣候變化等課題。學校亦會獲贈由煤氣公司出版、以能源為主題的學習卡及桌上遊戲，可作輔助教材之用。另外，煤氣公司會委任由學校提名之學生擔任「綠火焰校園大使」，協助在校內宣揚環保。計劃推出至今，在首階段申請已有19間來自全港多區的學校報名，煤氣公司已委任超過90名學生為「綠火焰校園大使」。
堅持將ESG議題納入日常營運
管治方面，煤氣公司一直堅持將ESG議題納入日常營運的首要考慮事項，除了設立專責委員會推動和執行相關範疇的工作計劃，更訂立制度，將相關高級管理人員的薪酬待遇與ESG重大議題掛鈎，藉此將提高他們對股東以外持份者的問責精神，從而持續改善績效。