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傑出上市公司大獎
2024-12-10 18:11:14

《傑出上市公司大獎》16企獲殊榮 兩企奪卓越合作夥伴 陳浩濂：具參考指標

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《傑出上市公司大獎》16企獲殊榮 兩企奪卓越合作夥伴 陳浩濂：具參考指標

《傑出上市公司大獎》頒獎禮現場政商證券界名人濟濟一堂，場面熱鬧。(林俊源攝)

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中港兩地跨媒體舉辦的《傑出上市公司大獎》今日舉行2024年頒獎禮，共有16間上市公司，以及兩間合作夥伴獲奬。多名政經界名人出席頒獎禮，包括財經事務及庫務局副局長陳浩濂、商務及經濟發展局副局長陳百里、中聯辦經濟部副部長兼貿易處負責人周強、德勤中國華南區主管合夥人、香港會計師公會會長歐振興等。陳浩濂指，大獎為投資者提供極具價值的參考指標，而香港上市平台仍具強大活力和吸引力，港府未來將會繼續鞏固及提升市場競爭力，便利更多優質企業在香港融資。

《傑出上市公司大獎》由《am730》、PR ASIA亞洲公關組成大獎籌委會，內地媒體《鳳凰網港股》作專題報道，以及德勤中國為「智力合作夥伴」。

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7間藍籌上榜

16間獲得《傑出上市公司大獎》上市公司，包括7間藍籌，分別為長江實業集團(1113)、恒基兆業(012)、香港中華煤氣(003)、香港鐵路(066)、華潤啤酒(291)、華潤電力(836)及新鴻基地產(016)。其他上市公司包括新世界發展(017)、中海物業(2669)、中國光大水務(1857)、祈福生活服務 (3686)、信和置業(083)、國泰君安國際(1788)、國際家居零售(1373)、豐盛生活服務(331)K Cash集團(2483)。另外，晉凱金融集團及衛氏律師行則奪得卓越合作夥伴。

陳浩濂：港上市平台對新經濟產業具吸引力

陳浩濂指，香港在背靠祖國、聯通國際的獨特背景下發展為亞洲領先國際金融中心，而2018年起實施的一系列上市制度改革，包括容許同股不同權架構、新興及創新企業與未有收入及盈利的生物科技公司在香港上市，去年再放行特專科技上市制度，截至今年11月底已有102家公司透過相關管道上市，首次公開招股集資總額逾6千億元，反映上市改革成功，並加強香港上市平台對新經濟產業的吸引力。展望未來，陳浩濂認為市場結構，公司管治提升，拓展及深化海內外網絡、尤其與中東及東盟加強合作等，都是重點之一。

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陳百里：經濟轉型期 商經局助業界持續發展

陳百里則表示，香港正處於充滿挑戰與機遇的時代，要將挑戰化為機遇，就要懂得在複雜多變的環境中尋找新的定位及新的增長點，主動「適變、應變、求變」。他指，商經局將有一系列舉措幫助業界發展，包括進一步提升貿易中心地位，善用「引進來、走出去」的平台角色，努力做好招商引資工作，亦會幫助中小企發展，在經濟轉型期中「俾多啲彈藥大家」在複雜多變下持續發展。

鄭燕華：樹立指標 讓企業努力做好業績

另外，作為大獎籌委會主席的亞洲公關行政總裁鄭燕華表示，大奬旨在表揚上市公司驕人業績，藉此樹立指標，讓企業努力做好業績，在回饋股東之餘，亦回饋社會及國家。她並相信，只要香港做好超級聯繫人角色，必會愈做愈好。

am730》李相雄：信香港可困境重生

大獎籌委會榮譽顧問、《am730》行政總裁李相雄亦指，今年香港股樓均見復甦，截至11月底住宅銷售較去年全年升14%，股市日均成交量升兩成，相信香港可困境重生。他展望明年，預料香港仍面臨不少挑戰，《am730》作為商界與大眾市場溝通的橋樑，會投入更多資源做好經濟及商業新聞，為香港不同企業及上市公司提供更多發展需要的資訊，「將呢啲一個一個好故事，話俾香港市民同全世界知道，一齊說好香港故事。」

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政商界名人濟濟一堂

今日頒獎禮現場政商證券界名人濟濟一堂，場面熱鬧，出席嘉賓包括多位立法會議員如謝偉銓、謝偉俊、邱達根、譚岳衡及陳曼琪。商界代表有香港中華廠商會會長盧金榮、香港中華出入口商會會長貝鈞奇、香港工業總會副主席周治平等。證券界代表包括著名資深股評人陳永陸、華贏東方(亞洲)研究部董事李慧芬、香港中資證券業協會秘書長劉蓓、黃國英資產管理董事黃國英及香港股票分析師協會理事黃德几等。

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