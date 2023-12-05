《傑出上市公司大獎》22企業獲奬 陳浩濂：展現港金融市場活力

城中唯一中港兩地跨媒體舉辦的《傑出上市公司大獎》今日舉行2023年頒獎禮，邀得多位政經界人士出席，包括財經事務及庫務局副局長陳浩濂、商務及經濟發展局副局長陳百里、中聯辦經濟部貿易處署理負責人陳佳蓉，以及多位立法會議員包括譚岳衡、黃英豪、謝偉銓、陳仲尼。陳浩濂在會上發表講話時表示，頒獎禮助鼓勵企業繼續展現香港金融市場的活力，以及穩實發展，鞏固香港作為國際金融中心的地位。
傑出上市公司大獎｜中港跨媒體舉辦 7藍籌上榜
《傑出上市公司大獎》由《am730》、PR ASIA亞洲公關組成大獎籌委會，內地媒體《鳳凰網港股》全力支持，德勤中國為「智力合作夥伴」。22間得奬企業包括7間藍籌企業：長江實業集團(1113)、恒基兆業地產(012)、中華煤氣(003)、華潤啤酒(291)、華潤電力(836)、新世界發展(017)、新鴻基地產(016)。另外，主板上市的有信和置業(083)、力寶(226)、中信資源(1205)、中國光大水務(1857)、巨星傳奇(6683)、四洲集團(374)、安樂工程(1977)、艾德韋宣(9919)、金川集團(2362)、昇能集團(2459)、信義能源(3868)、筆克遠東(752)、登輝控股(1692)、豐盛生活服務(331)及HYGIEIA GROUP(1650)。
陳浩濂在頒奬禮上表示，股票市場為香港金融業中流砥柱，今年以來港股持續受壓，主要是受內地經濟、預期利率高位維持更長時間、環境地緣政局影響，但港股總市值至今年10月底錄30.8萬億元，按年升17%；首10個月港股每日平均成交金額仍超過千億，至1,066億元。他又指，金融市場將迎來多個改革，當局亦積極推動企業發展ESG，鼓勵企業繼續增加自身競爭力。
傑出上市公司大獎｜陳百里：企逆境下表現出色
陳百里指，全球經濟復甦未如理想，企業面對「三高一低」，包括高通脹、高債務、高利率及低增長下，仍能在不同範疇表現出色，因此獲奬者更實至名歸。明年依然要面對嚴峻及困難環境，港府作為大家堅實後盾及合作夥伴，會繼續支援企業，包括減低資金周轉壓力，紓緩銀根壓力，以致帶大家走出去開拓更多領域及市場，提升香港各方面競爭力。他又指，在推動政策過程必然有微調及進步空間，因此會與各界多溝通交流，聆聽意見，令大家更易受惠政策。
am730社長盧覺麟表示，香港要保持區內競爭力，有賴企業創新及推動多元化產業，擴大業務版圖，躋身傑出上市公司，才能奉獻社會以致國家，鞏固區內地位，亦為舉辦《傑出上市公司大獎》的初衷，鼓勵企業砥礪前行。他希望，企業能抓緊國策機遇，發展新能源，綠色產業，綠色金融，投放更多資源在ESG，相信香港能再創新篇章。大奬籌委會主席、亞洲公關行政總裁謝燕華表示，香港為世界最發達金融生態之一，近日沙特ETF推出成為亞洲及中東夥伴合作的代表，加上港府推出多項政府吸引海外投資，融入大灣區發展，對國家全面發展有發揮超級聯繫人的作用。
傑出上市公司大獎｜多位政經界雲集 場面熱鬧
其他出席嘉賓包括中原集團創辦人施永青、德勤中國華南區主管合伙人歐振興、香港中資證券業協會會長黃海琴、香港工業總會常務副主席林世豪、大奬籌委會榮譽顧問兼亞洲公關執行董事凌以徽、香港中華出入口商會會長貝鈞奇、香港中華總商會永遠榮譽會長袁武及香港中華廠商聯合會會長史立德、大奬籌委會榮譽顧問兼am730行政總裁李相雄、華贏東方研究部董事李慧芬等。股評人有陳永陸、鄧聲興、藺常念、林家亨、潘鐵珊、黃德几，以及基金經理黃國英及林少揚等，場面熱鬧。