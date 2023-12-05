《傑出上市公司大獎》22企業獲奬 陳浩濂：展現港金融市場活力

城中唯一中港兩地跨媒體舉辦的《傑出上市公司大獎》今日舉行2023年頒獎禮，邀得多位政經界人士出席，包括財經事務及庫務局副局長陳浩濂、商務及經濟發展局副局長陳百里、中聯辦經濟部貿易處署理負責人陳佳蓉，以及多位立法會議員包括譚岳衡、黃英豪、謝偉銓、陳仲尼。陳浩濂在會上發表講話時表示，頒獎禮助鼓勵企業繼續展現香港金融市場的活力，以及穩實發展，鞏固香港作為國際金融中心的地位。 傑出上市公司大獎｜中港跨媒體舉辦 7藍籌上榜 《傑出上市公司大獎》由《am730》、PR ASIA亞洲公關組成大獎籌委會，內地媒體《鳳凰網港股》全力支持，德勤中國為「智力合作夥伴」。22間得奬企業包括7間藍籌企業：長江實業集團(1113)、恒基兆業地產(012)、中華煤氣(003)、華潤啤酒(291)、華潤電力(836)、新世界發展(017)、新鴻基地產(016)。另外，主板上市的有信和置業(083)、力寶(226)、中信資源(1205)、中國光大水務(1857)、巨星傳奇(6683)、四洲集團(374)、安樂工程(1977)、艾德韋宣(9919)、金川集團(2362)、昇能集團(2459)、信義能源(3868)、筆克遠東(752)、登輝控股(1692)、豐盛生活服務(331)及HYGIEIA GROUP(1650)。



陳浩濂在頒奬禮上表示，股票市場為香港金融業中流砥柱，今年以來港股持續受壓，主要是受內地經濟、預期利率高位維持更長時間、環境地緣政局影響，但港股總市值至今年10月底錄30.8萬億元，按年升17%；首10個月港股每日平均成交金額仍超過千億，至1,066億元。他又指，金融市場將迎來多個改革，當局亦積極推動企業發展ESG，鼓勵企業繼續增加自身競爭力。 傑出上市公司大獎｜陳百里：企逆境下表現出色 陳百里指，全球經濟復甦未如理想，企業面對「三高一低」，包括高通脹、高債務、高利率及低增長下，仍能在不同範疇表現出色，因此獲奬者更實至名歸。明年依然要面對嚴峻及困難環境，港府作為大家堅實後盾及合作夥伴，會繼續支援企業，包括減低資金周轉壓力，紓緩銀根壓力，以致帶大家走出去開拓更多領域及市場，提升香港各方面競爭力。他又指，在推動政策過程必然有微調及進步空間，因此會與各界多溝通交流，聆聽意見，令大家更易受惠政策。

am730社長盧覺麟表示，香港要保持區內競爭力，有賴企業創新及推動多元化產業，擴大業務版圖，躋身傑出上市公司，才能奉獻社會以致國家，鞏固區內地位，亦為舉辦《傑出上市公司大獎》的初衷，鼓勵企業砥礪前行。他希望，企業能抓緊國策機遇，發展新能源，綠色產業，綠色金融，投放更多資源在ESG，相信香港能再創新篇章。大奬籌委會主席、亞洲公關行政總裁謝燕華表示，香港為世界最發達金融生態之一，近日沙特ETF推出成為亞洲及中東夥伴合作的代表，加上港府推出多項政府吸引海外投資，融入大灣區發展，對國家全面發展有發揮超級聯繫人的作用。