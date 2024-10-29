傳中央下周宣布10萬億救市 倘特朗普當選 出手更重！

《路透社》引述消息人士報道指，中央政府正考慮通過未來數年以10萬億元人民幣刺激經濟的方案，假如特朗普在下月5日當選美國總統，救市規模或會進一步擴大規模。中央將在下月4至8日舉行人大常委會議，報導指當局考慮在會議最後一天、即下周五通過救市方案；同時，當日美國聯儲局亦會公布議息結果。不過報道指，計劃尚未有最終定案，可能會發生變化。
6萬億人幣特別國債 分3年籌集
報道指，10萬億元人民幣救市方案中，包括6萬億元人民幣特別國債，並在2024至2025年分3年籌集，主要用於地方政府的隱藏債務風險。另外會在未來5年批准高達4萬億億政人民幣的專項債務，用於購買閒置土地及房產。中央將允許地方政府在常規發行配額以外，額名籌集資金，而今年配額為3.9萬億元，去年為3.8萬億元。
1萬億人幣支持消費 擬向內銀注資
消息又指，中央亦考慮批准至少1萬億元人民幣的刺激措施，以支持以舊換新和消費更新等內需需求。同時又會透過特別國債籌集1萬億元人民幣，用於向大型國有銀行注資。
救市規模按比例不及2008年
不過報道指，雖然中央10萬億元人民幣救市規模，遠超2008年的4萬億元人民幣，但相對中國同年的國內生產總值(GDP)，2008年救市佔13%，而今次只佔約8%，加上計劃以數年進行，與2008年的火箭筒(bazooka)式救市有差別。
港股恒生指數夜期現走高，報20,874點，較現貨高水173點。