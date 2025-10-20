傳中央介入！ 螞蟻京東叫停穩定幣

本港今年8月起實施穩定幣條例，接受申請發行，惟一直有傳中央對穩定幣的風險有憂慮。英國《金融時報》最新報道指，中央出手介入企業的穩定幣項目，當中包括早前已表明有意參與本港穩定幣計劃的螞蟻集團及京東集團(9618)兩大科技巨頭，稱兩者已暫停在香港發行穩定幣的計劃。金管局則稱不就市場傳聞置評。

報道引述消息人士指，官員對允許科技集團和證券公司發行任可形式的貨幣，或會削弱人行的貨幣主權；同時，私人發行穩定幣亦被視為對人行主導的數字人民幣(e-CNY)構成挑戰，感到擔心，因此建議不要參與穩定幣的初始推出。報道指，相關公司收到人行及國家互聯網信息辦公室在內的監管機構指示後，已經暫停了在港發行穩定幣的計劃。