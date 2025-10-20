傳中央介入！ 螞蟻京東叫停穩定幣

本港今年8月起實施穩定幣條例，接受申請發行，惟一直有傳中央對穩定幣的風險有憂慮。英國《金融時報》最新報道指，中央出手介入企業的穩定幣項目，當中包括早前已表明有意參與本港穩定幣計劃的螞蟻集團及京東集團(9618)兩大科技巨頭，稱兩者已暫停在香港發行穩定幣的計劃。金管局則稱不就市場傳聞置評。
報道引述消息人士指，官員對允許科技集團和證券公司發行任可形式的貨幣，或會削弱人行的貨幣主權；同時，私人發行穩定幣亦被視為對人行主導的數字人民幣(e-CNY)構成挑戰，感到擔心，因此建議不要參與穩定幣的初始推出。報道指，相關公司收到人行及國家互聯網信息辦公室在內的監管機構指示後，已經暫停了在港發行穩定幣的計劃。
9月底共36機構港遞申請
金管局於本月初曾透露，截至9月底共收到36家機構提交的穩定幣牌照申請，包括銀行、科技企業、證券或資產管理或投資公司、電商、支付機構、初創或Web3企業等。當局強調，牌照申請設有較高門檻，首階段只會發出數個牌照。
中央對穩定幣的戒心可追溯至今年8月前人行行長周小川的警告，他認為穩定幣的方向上走偏，或會引發金融體系的不穩定，並指金融市場最需要防範的是價格操縱，亦要警惕穩定幣被過度使用於資產炒作的風險。他又指，在現行制度下，無論美國、香港或新加坡的相關條例，對這些問題尚未做到令人放心。
ADR衝高 聚焦四中全會
大市方面，中美貿易戰現和解訊號下，港股美國預託證券(ADR)集體走高，阿里巴巴(9988)ADR較港高半成，綜合主要ADR表現，相當於恒指高開約600點，至25,800點水平。市場關注內地今日起一連4日舉行的四中全會，以及今日公布上季國內生產總值(GDP)，市場預料上季GDP升幅放緩至4.7%。