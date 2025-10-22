傳京東在港申保險牌照 招募保險顧問等職位

消息指，招聘職位要求應聘者持有相關的保險牌照，可以支援銷售團隊或保險營銷，並提供專業的保險方案。此外，應聘者需對香港保險市場有深入的了解和實戰經驗，熟悉各類保險產品，並擁有豐富的高淨值客戶溝通經驗，工作地點列明為香港。

保監局：不評論個別牌照情况

同時京東也在招聘與資產管理或基金業務相關的職位。資料顯示，京東正在港招聘「運營總監」和「金融業務經理」，要求8年以上基金或資管行業運營管理經驗，至少3年團隊管理經驗。應聘者需負責香港證監會第1號和第9號牌照的運營管理工作。對於有關消息，京東方面暫未回應；香港保監局則回覆稱，不會評論個別保險機構的牌照情況。

需要重新申請牌照

早年，京東收購了「君盛亞洲投資有限公司」，其後改名為「京東證券有限公司」，該公司曾持有證監會的1、4、9號牌照。另一間「京東幣鏈科技（香港）有限公司」（前稱京東資產管理、京東諮詢香港）亦曾持有證監會的4及9號牌。然而，京東證券持有的1號牌於2023年1月並無續牌，其後4及9號牌亦在2024年7月無續牌，而京東幣鏈科技的4及9號牌照亦於2022年未有續牌，所有牌照均失效。因此，若京東希望在香港重新發展資產管理或基金業務，將需要重新申請牌照並重組團隊。