傳京東擬在港開「京東MALL」 主力售黑白色家電

目前京東在內地自營店分兩大類，分別為「京東MALL」和城市旗艦店兩種，「京東MALL」僅主力在一二線城市開業，目前已在北京、廣州、重慶、蘇州等地開設17間門店。(網上圖片)

繼阿里巴巴（9988）旗下淘寶香港伙拍香港家居維修平台Papabo於尖沙咀開設傢俱及生活家品門店後，本地傳媒報道，內地電商兼家電巨頭京東（9618）計劃在港開設自營超級體驗店「京東MALL」，主要銷售黑﹑白色家電，並正在招聘員工。

《明報》今日引述消息人士指出，京東在去年第4季已部署於香港開設門店，向本港電器零售同業高薪挖角。去年京東旗下的京東產發購入沙田利豐中心全幢﹑相關公司亦進駐中環怡和大廈。京東回覆查詢時今年「京東MALL」會在全國範圍內陸續開新店，具體開店地區以官方通告為準。

報道又引述消息人士指出，京東在去年初於深圳華強北商圈的核心地段群星廣場開設城市旗艦店，營業面積逾1萬平方米，共有逾20萬種可售商品，惟預期香港的門店規模不如華強北店，惟會參考其經營模式以供顧客體驗為主。

目前京東在內地自營店分兩大類，分別為「京東MALL」和城市旗艦店兩種，「京東MALL」僅主力在一二線城市開業，目前已在北京、廣州、重慶、蘇州等地開設17間門店。

香港申請京東秒送、達達等商標

另外，報道指在香港知識產權署發現，京東旗下「北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司」去年12月已在港申請「京東秒送」、「秒送」兩個商標，申請狀態分別是「申請已公布」及「已審查-已發出首份審查報告」。同時，京東旗下美國上市公司達達集團（DADA）亦透過旗下子公司「達疆網絡科技（上海）」在港申請了「DADA」及「達達」兩個商標。

