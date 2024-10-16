傳內地向富豪海外資產開刀 恒指跌向二萬邊

港股再急挫，跌向二萬邊，但成交未有放大。 (中新社)

外電報道，在賣地減少影響財政收入下，內地稅務部門正對富豪的海外投資所得打主意，有富豪最近幾個月開始被要求自查和被約談，評估自己可能繳交的稅款。部分更是香港、美國上市公司的股東。港股或遭減持壓力；加上美元減息步伐料放緩，美元連日走高，離岸人民幣昨日更低見7.1343兌一美元，影響人民幣資產價格。

中港股市繼續調整。傳出中國擬向超級富豪的海外投資所得徵稅，稅率最高或達20%，港股繼續下探。恒指一度跌938點，見20154點，收市報20299點，跌793點或3.76%。科指更跌4.65%。然而，成交沒放大，反而縮減157億元。

阿里巴巴(9988)雖然下周五被納入恒生港股通指數，也跌超過5%，失守紅底股。多隻重磅科技股跌幅明顯，美團(3690)跌7%，百度(9888)也跌5.9%；汽車新勢力的蔚來(9866)、小鵬(9868)、理想(2015)齊跌近7%至8%。

人民幣走弱，人民幣資產變相減值；加上中央救內房，民企內房資產隨時被擇肥而噬，多隻民企內房包括旭輝(884)、融創中國(1918)、花樣年(1777)跌超過1成。

穩經濟措施出未停

內地繼續推穩定經濟措施。《財新》引述消息指，當局擬在未來3年發行總值逾6萬億元人民幣超長期特別國債等，促進內地經濟復甦。另外，外電指包括工商銀行(1398)及建設銀行(939)在內的國有銀行，最快本周下調部分存款產品利率，當中1年期定存息或降20個基點。金融監管總局、發改委也部署地方政府建立支援小微企融資協調機制。