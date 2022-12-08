傳內地鎳買家擬改用上海期貨交易所合約定價 LME獲洽購遭拒

《路透社》引述消息人士稱，內地鎳買家已要求生產商改用上海期貨交易所的合約價為明年的供應定價。若談判成功，將對倫敦金屬交易所（LME）作為全球主要金屬交易所的聲譽造成進一步打擊。

報道引述LME發言人稱，未有直接對談判發表評論，但表示LME正在採取措施提高流動性。

全球金屬交易普遍以LME價格為基準定價，但今年3月LME鎳交易出現大幅波動，更被多個對沖基金入稟倫敦法院，就LME取消鎳交易提司法覆核及索償。訴訟仍在進中。

另外，《彭博社》最新引述消息人士的報道，LME今年3月煞停鎳市交易並取消部分成交惹起市場爭議後，當時洲際交易所（ICE）便接觸港交所（388），提出收購LME的意願。消息人士稱，港交所拒絕有關建議，不過ICE仍然對LME感興趣，表示日後可能再提出收購建議。

隨着LME的鎳交易調查及訴訟結果變得更加明朗，ICE未來可能會再次嘗試洽購，而芝加哥商品商易所亦可能有興趣競投。

今年10月，港交所行政總裁歐冠昇被問及是否會考慮出售LME時，他稱不少基本金屬的製造商及生產商都在中國，但關鍵在於港交所如何充分利用作為中國一部分的獨特定位優勢。

2012年，時任港交所行政總裁李小加上任僅兩年，便出手以167億元收購LME，為港交所歷來最大宗收購。作價相當於LME歷史市盈率的180倍，被外界形容為天價。