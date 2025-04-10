傳內銀沽美元護航 離岸人幣曾失7.4算 創紀錄新低

中美關稅戰開打直擊重傷人民幣，離岸人民幣昨一度低見7.4276兌一美元，跌穿7.4算，創2010年開啟離岸交易以來紀錄新低；在岸人民幣低見7.3502兌一美元，亦創逾17年來低位；每百港元曾兌95.58元人民幣。市場普遍相信人民幣不會明顯貶值，有分析料離岸價將跌至7.5兌一美元，甚至更低；惟外電就引述消息指，中國人民銀行無意讓人民幣大幅貶值。 人民幣中間價昨報7.2066兌一美元，較上日中間價下調28點子，雖然已連跌5日並創2023年9月11日以來、逾1年半最低，惟下調幅度仍遠低於市場預期，釋放出不希望過快貶值的訊號。

人行或不允許大幅貶值 《路透社》昨引述消息指，國有內銀昨早段積極在境內市場出售美元，以緩減人民幣的貶值速度。報道又指，人行不會允許人民幣大幅貶值，並已要求國有內銀減少購買美元。 富國銀行的分析估計，人民幣的貶值幅度都會加快，惟按中間價走勢，可暗示當局希望掌握匯率更大靈活性，相信是持續性但受控的貶值，預料會拖低人民幣至7.5兌一美元、甚至更低水平。 野村料減息降準提早實施 野村證券中國首席分析師陸挺認為，人行可能比計劃更早實施下調存款準備金率(RRR)和降低政策利率，人民幣肯定會面臨壓力，惟考慮到目前內地仍有房地產危機，因此亦預料當局不允許任何大幅貨幣貶值。

至於經濟影響，摩根大通預期關稅會拖累內地經濟增長0.7個百分點，將今年內地增長預測由4.6%，降至4.4%，並估計下季當局將推出1萬億元人民幣的財政方案刺激內需。經濟研究公司Capital Economics認為，即使人民幣貶值至8兌一美元，在現有關稅稅率下，中國對美國的出口仍會在未來數年減少一半以上，拖低經濟增長1%至1.5%不等。