傳奇對沖基金經理任美財長 為人合理務實 華爾街稍心定 道指再揚400點

美國當選總統特朗普周五宣布委任對沖基金創辦人貝森特(Bessent)出任財政部長。市場人士普遍表示寬心。因為財長之位對投資界至關重要，特朗普未有如其他職位般提名出格人物，而貝森特對民主黨和共和黨同樣友善。截至昨日晚上11時半，美股造好，道指升超過400點，另外兩個指數都向上0.4%。 市場人士形容，貝森特為人「合理和務實」。 曾與多位傳奇投資人共事 貝森特在創立自己的對沖基金Key Square之前，曾任索羅斯基金的首席投資官，與多位傳奇投資人包括德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)、羅傑斯(Jim Rogers)等共事。

高關稅建議分階段實施 貝森特之前在接受CNBC訪問時曾形容，特朗普的高關稅政策只是最大限度的談判策略，並敦促分階段去實施。市場預期他將是特朗普對華鷹派內閣中比較溫和人物。不過，他也曾對《彭博》形容，中國對美國是經濟和軍事的風險；並支持馬上在本土生產藥物和在中國之外探尋稀土的資源。 中金：港股不容樂觀 雖然美股受惠財長人選，但港股卻仍然受壓。券商中金除了關注19,000關的支持力，並指出三大原因，情勢不容樂觀；1. 中美貿易衝突上，對比2018貿易戰，目前中國對貿易的依賴度更高；2.內地對匯率對沖的手段有限，對比2018年時可通過貶值去吸收部分影響，目前似乎更難；3則是對比2018年爭拗集中在關稅和逆差，目前更為複雜，加上了供應鏈和轉口貿易已經被拜登政府不斷重構。

未來2個月 繼續留意中美政策 中金認為，未來2個月，投資者要關注12月的中央經濟工作會議，和1月20日的美國總統就職，觀察特朗普的政策優次。 港股昨日跌78點收報19,150點，成交升至1,833億元。