傳媒股｜有線提早6月1日交還收費電視牌照 明天恢復買賣（更新）

有線寬頻（1097）今日（14日）下午突發公告停牌，與電視收費牌照有關，該股停牌前收報0.049元，跌2%，成交額為5.44萬元。明天將恢復股份交易買賣。

有線提早交還收費電視牌照 6月1日起終止牌照【17:00更新】

有線寬頻公告指，鑑於香港媒體市場結構急速改變，環球付費內容提供者及收費電視經營者競爭日益激烈，有線電視已向政府提交申請，並於今天（14日）獲得批准終止本地收費電視節目服務牌照。

據悉，近年本地免費電視市場出現結構性轉變，集團將進一步推動戰略轉型，集中資源提高節目質素、競爭力和影響力，以及更有效利用集團媒體資源，加強投資免費頻道和多媒體服務，故有線電視交還本地收費電視節目服務牌照後，集團旗下免費電視業務不受影響，其他業務包括寬頻通訊、電話服務、網絡建設、流動通訊等業務等也會如常繼續營運。

有線電視於6月1日起終止傳送收費電視訊號，公司將會妥善安排現有客戶關於收費電視服務及相關事宜。有線電視會在牌照正式交還前，盡力確保所有現有客戶可以繼續收看收費及免費電視頻道內容，確保在牌照交還後，令市民可以繼續接收現有的免費電視頻道而不受影響。

保留「有線新聞」品牌

有線表示，「有線新聞」作為香港第一條 24 小時新聞頻道，集團會繼續發展「有線新聞」品牌，透過現有三條免費電視頻道：76 台香港國際財經台、77 台 HOY TV 及 78 台 HOY 資訊台，為觀眾提供優質新聞資訊；旗下「有線 18 台」近年深受馬迷愛戴，並將會向多媒體發展。

公司會提供指引收回機頂盒

對於現有客戶，有線電視指用戶可選擇保留現有機頂盒等設備，公司會提供適切的指引和建議如何處理。針對個別有需要用戶如年長人士，公司會主動聯絡提供協助；如用戶無意保留設備，亦可到提供的回收點交還。

開放多個頻道 答謝用戶支持

有線電視為答謝各位用戶，將於2023年2月15日起直至5月31日，開放10條包括娛樂、電影、兒童及紀實等類別的收費頻道予所有住宅收費電視用戶收看。

原牌照於2029年5月31日到期

有線電視牌照將2029年5月31日到期。