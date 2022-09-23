傳富士康拆iPhone 14生產線 舜宇連跌8日累計逾2成

藍籌舜宇光學（2382）上周起股價一路下沉，至今日連續第8日錄得下跌，今早最低見80.1元，中午收市報81.4元，暫時守住80元關口，但8日累計仍下跌逾21%。舜宇半日成交3.9億元。市場原預期iPhone 14手機會對公司股價有提振作用，不過各個手機預售情況參差。

台灣傳媒報道，由於iPhone 14市場表現遠不及Pro系列新機，富士康深圳和鄭州廠區今年8月才剛進入生產旺季，卻在趕工約2、3週後，約9月尋開始陸續拆除iPhone 14生產線。報導引述鄭州富士康員工曉燕的影片，顯示由於生產線拆除，工人沒班可加，形成量產旺季卻準時下班奇景。

以北京電子商務公司京東手機榜統計，截至21日下午5點為止，該平台售出紫色256GB iPhone14 Pro約1.5萬支，同時售出iPhone 14僅有5048支；而在如拼多多、天貓等大陸電商平台上，iPhone 14均有現貨可以買，但iPhone14 Pro Max 則是一機難求。

大華繼顯早前引述舜宇管理層表示，對智能手機終端用戶需求持謹慎態度，預計今年不會出現明顯的復甦跡象，但管理層仍對公司長期發展充滿信心，因蘋果公司和三星供應鏈的份額增加，以及車載鏡頭及AR/VR業務長期擴張。

該行引述舜宇光學管理層指智能手機需求疲軟和規格升級趨勢停滯，相關拐點仍未看到。長期來看，舜宇光學認為仍有充足的空間以應對一旦宏觀逆風消退。管理層強調了可折疊手機中光學元件（例如超薄鏡頭組）的潛在增長和規格升級。截至目前，可折疊手機僅佔去年智能手機銷量的0.5%

傳富士康廠房拆除iPhone 14 生產線

而蘋果公司iPhone 14系列手機上周五開賣不足一周亦傳出問題。有iPhone 14 Pro及Pro Max用家反映，兩款手機透過第三方應用程式，如Snapchat、TikTok、Instagram和facebook等，打開手機鏡頭時，會出現拍攝畫面抖動和發出「咔嚓咔嚓」怪聲，手機內置相機app則可正常使用，相信問題出於鏡頭穩定零件與第三方應用程式衝突。蘋果公司向彭博社發出的聲明中，承認了這個問題，而且將會在下星期推出修復更新。