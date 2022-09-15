傳廣州新樓限價放寬　減價最多2成

據證券時報引述市場消息指出，廣州市已對新項目備案價進行動態調整，「一房一價」由原來按樓棟均價正負6%調整為可上浮10%、下浮20%，樓棟均價不能超項目核定線均價。不過，相關部門沒有對市場消息做出官方回應。

曾有「廣州五虎」之稱的廣州房企上升半成以上。碧桂園（2007）升近1成，中午收報2.65元；富力地產（2777）升9.9%，報1.66元；合景泰富（1813）升5.5%，報1.54元；雅居樂（3383）升4.7%，報2.7元；中國恒大（3333）繼續停牌。藍籌股中國海外（688）及龍湖集團（960）分別升4.5%及6.3%。

近日，廣州第三批集中供地正式掛牌上線，共出讓20宗地，起拍總價538億元人民幣。據中指研究院監測，今年以來全國已有超過250個省市優化調整政策超700次，尤其是4月至6月政策密集出台，7月至8月各地因城施策有所放緩。自9月以來，各地因城施策節奏略有加快，一二線城市政策有所跟進。

碧桂園股價升近1成

另外，亦有報道指出，二線的蘇州已全域調整外地人購買首套房政策。金融信息服務商REDD引述消息人士指，在上月底舉行的閉門會議上，國家主席習近平對高級官員講話中表示，除一線大城市外，應盡快實施合理的放鬆政策，以扭轉房地產市場頽勢。