傳承教育有意轉往主板上市　上周委任麥明詩為非執董

傳承教育宣布，委任「十優港姐」麥明詩為非執行董事，自9月4日起生效。

傳承教育過往兩年純利達6060萬

傳承教育表示，截至2022年3月底及2023年3月底兩財政年度，公司純利分別達2,720萬元及3,340萬元，已超過上市規則前兩個年度的純利要求，為滿足上市規則最近一年不少於3,500萬元的股東應佔溢利要求，集團致力擴大其客戶基礎及提升集團盈利能力。正力爭滿足所有相關要求，以於聯交所主板上市。

而據了解，2024年起DSE將首次引入「異地同考」，即讓內地合資格港人子弟學校獲考評局批核成為「與考學校」後，內地考生可直接在合資格學校應考DSE，或將令有關升學等需求大增，有助傳承教育旗下教育業務收入增加成為機遇。

麥明詩為非執董、擁補習名師YY Lam

傳承教育上周委任前十優港姐麥明詩為非執行董事，據當時公告指，麥明詩每年袍金為36萬，另會委聘麥明詩旗下「老麥工作坊」提供諮詢服務，故每年共向她支付136萬元，即平均每月拿取11.3萬元。

此外，傳承教育亦在2021年與補習名師YY Lam（林溢欣）合作成立「凝皓教育」（DEFINING EDUCATION），公司近年亦積極與不同團體合作，如網上影片團隊「試當真」等。