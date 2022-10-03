傳投行被要求避發敏感報告 中證監否認

外媒引述消息指，投資銀行被要求在二十大前避免發敏感報告，中證監已否認。（資料圖片）

外媒引述多名知情人士報道，中國證監會已向在中國擁有業務的投資銀行要求，國內外的投資銀行在中共二十大前，避免發表涉敏感內容的報告。一些銀行已在內部傳達了官方的建議，摩根大通亞洲私人銀行部門的研究策略師在上周一次內部電話會議，被告知暫時不要對政治敏感話題發表評論。中證監回覆《華爾街日報》查詢時稱，有關報道內容不實，並要求不要傳播。

報道引述消息人士表示，中證監的要求已在個別投行內部流傳，早前摩通亞洲私人銀行研究策略師曾於一次內部電話會議上，被告知要暫時避免對政治敏感話題發表評論。

報道指出，摩通早前發表研究報告，探討內地爛尾樓業主拒還按揭貸款的事件，會否在內地引發如2008年美國次按危機的「雷曼時刻」，近期亦曾發表中美審計協議等主題的報告。