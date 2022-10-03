傳投行被要求避發敏感報告 中證監否認

外媒引述多名知情人士報道，中國證監會已向在中國擁有業務的投資銀行要求，國內外的投資銀行在中共二十大前，避免發表涉敏感內容的報告。一些銀行已在內部傳達了官方的建議，摩根大通亞洲私人銀行部門的研究策略師在上周一次內部電話會議，被告知暫時不要對政治敏感話題發表評論。中證監回覆《華爾街日報》查詢時稱，有關報道內容不實，並要求不要傳播。
報道引述消息人士表示，中證監的要求已在個別投行內部流傳，早前摩通亞洲私人銀行研究策略師曾於一次內部電話會議上，被告知要暫時避免對政治敏感話題發表評論。
報道指出，摩通早前發表研究報告，探討內地爛尾樓業主拒還按揭貸款的事件，會否在內地引發如2008年美國次按危機的「雷曼時刻」，近期亦曾發表中美審計協議等主題的報告。
另一大行高盛，亦於9月中發表報告，預期中共二十大會議後仍然堅持「動態清零」防疫政策。該行估計有待明年上半年兩會召開後，「清零」防疫政策才可能有轉變。
中共二十大會議將於10月16日召開。早前路透社及彭博社均引述消息人士指出，內地監管機構曾致電部分基金和券商展開窗口指導，要求在會議召開前和舉行期間，協助股市維穩，避免大舉買賣股票造成市場波動。不過其後官媒引述監管部門人士否認有關報道。