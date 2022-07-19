傳提供還貸緩衝 內房反彈 爛尾樓連環燒 中央急撲火

連累內銀

內房爛尾樓風波愈演愈烈，即使中央要求銀行千方百計「保交樓」，但涉及業主斷供的項目不斷擴大，最新料多約300個，遍布26個省。內地再傳出招，包括考慮向爛尾樓業主提供還貸緩衝期，以及為發展商補充資金缺口。內房股在中央出手的憧憬下，昨在大超賣後明顯反彈，不過有評級機構擔心，在內地房產銷售未見起色及內房債務風波進入第二階段下，行業的流動性風險或演變成破產風險，並指有20%內房已資不抵債。

內房股昨集體反彈，以次線內房反彈較明顯。合景泰富(1813)全日大升10.9%，新城發展(1030)漲8.6%，中駿集團(1966)揚7.4%，融信中國(3301)則彈5.4%，不過以上4股累計本月仍跌約三成。碧桂園系亦大漲，碧桂園服務(6098)走高6.4%為表現最好藍籌，碧桂園(2007)則升6%。

內銀亦普遍升，郵儲銀行(1658)揚4.4%最佳，建設銀行(939)及招商銀行(1398)亦齊齊升逾3%。

助補資金缺口 爭取時間復工

外電昨引述消息指，為了減慢爛尾樓風波的蔓延，內地監管部門正考慮要求銀行向爛尾樓業主提供按揭還款緩衝期，且不影響信用評分，並暫時擱置向相關業主的司法追訴，具體寬限期則按地方政府及銀行就項目情況決定；同時，銀行及地方政府亦要為內房補充資金缺口。而相關行動的目的，就是要爭取時間復工，同時修恢市場信心。

另外，報道又指當局亦擬以按揭業務規模最大的建行為試點，與符合條件的地方政府合作設立基金，收購部門在建項目，並改建為公租房。

標普：20%內房資不抵債

除了爛尾樓風波，禍不單行的內房還面對債務喘息期快完的衝擊。評級機構標準普爾指，內房早前將債務延期或置換，以避過違約的行動，雖然爭取了喘息空間，但隨著債權人漸失耐性，以及房產銷售未見起色，認為行業的違約風波已進入第二階段。按標普的測試，最少有20%內房可能已資不抵債，倘銷售續停滯，或會引爆破產風險。

該行估計，內房的不良貸款總值880億美元，當中278億美元在過去12個月完成延期或置換，若行業資金流情況持續未改善，可能會有企業需面對重組或司法追討，如早前恒大集團(3333)就曾遭債權人拒絕債務延期。

