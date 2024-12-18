傳本田日產謀合併 或成全球第三大車廠 抗衡中國車企

日本媒體傳出，本田汽車與日產汽車可能合併，並成立一家新的控股公司營運，而三菱汽車據傳亦參與合併談判，而三菱與日產本身已有資本合作，本田和日產今年早前已經決定在電動汽車電池和軟件方面展開合作。本田汽車執行副總裁Shinji Aoyama證實，本田正在考慮包括合併、資本合作或成立控股公司在內的多種選項。
日產曾飆24% 三菱傳參與
受消息刺激，日產汽車在日本股價曾急升近24%，三菱飆升逾兩成，不過本田則下跌逾3%。另外，萬事得及日野曾升逾6%。
報道又指，目前討論仍在早期階段，未有定案，惟若成事，將令日本汽車行業劃分為兩個主要陣營，一個由本田、日產和三菱控制，另一個由豐田集團的公司組成。倘本田、日產與三菱合併成功，將成為全球第三大銷量汽車集團。
或成挽救日產汽車轉折點
今次合併被替為挽救日產汽車的轉折點，亦為日本汽車製造商在電動汽車競爭中，追趕中國的希望。彭博行業研究高級分析師Tatsuo Yoshida指，整合可能為汽車製造商提供了一條擺脫困境的出路，並強調萬事得、三菱和日野近年來已接近危機邊緣，如果日產能夠通過合併擺脫危機，其他製造商也會效仿。
彭博：鴻海有意爭奪日產
不過，合併計劃或會「殺出程咬金」。《彭博》引述消息人士指，台灣鴻海集團亦已接洽日產，提出有意收購整個日產汽車，而非只是收購工廠和設備。日本媒體亦引述消息指，鴻海在今年春季已向瑞穗銀行表達有意收購日產汽車，而持有35%日產股權的雷諾，有意把日產持股賣給鴻海。