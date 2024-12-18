傳本田日產謀合併 或成全球第三大車廠 抗衡中國車企

日本媒體傳出，本田汽車與日產汽車可能合併，並成立一家新的控股公司營運，而三菱汽車據傳亦參與合併談判，而三菱與日產本身已有資本合作，本田和日產今年早前已經決定在電動汽車電池和軟件方面展開合作。本田汽車執行副總裁Shinji Aoyama證實，本田正在考慮包括合併、資本合作或成立控股公司在內的多種選項。

日產曾飆 24% 三菱傳參與

受消息刺激，日產汽車在日本股價曾急升近24%，三菱飆升逾兩成，不過本田則下跌逾3%。另外，萬事得及日野曾升逾6%。