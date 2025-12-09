傳業績「承壓」 小米中國區現人事調整及門市關閉 或承擔近3千萬人幣一次性損失

有內地傳媒報道，小米中國區開啟一系列人事調整，擬關閉虧損門市，或承擔近3千萬人幣一次性損失。

根據內地傳媒報道，小米(1810)中國區近期開啟一系列人事調整，牽涉手機、汽車、大家電等核心營運類職位。報道指，受外部環境影響，小米近期開始出現汽車、手機、大家電訂單成長放緩的情況，其中不少同行出現空調「壓倉」的情況，部分經銷商不得不低價向二級市場轉賣回收資金，小米麵臨庫存壓力。此外，小米也放緩了新零售擴張的節奏，讓經銷商對門市進行「優化」。

報道引述消息指，原銷售營運一職由小米集團資深副總裁，中國區總裁王曉雁兼任；任命江蘇分公司總經理郭金保擔任銷售營運二部總經理，向王曉雁匯報，同時郭金保繼續兼任江蘇分公司總經理。原小米汽車部銷交服部總經理張健任新零售部總經理，向王曉雁匯報，汽車銷交服部總經理由夏志國擔任，同時夏志國繼續兼任汽車銷交服部銷售營運部總經理；任命何俊伶擔任甘青寧分公司總經理，向王曉雁匯報。