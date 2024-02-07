傳渣打物色主席繼任人 包括前財政大臣賈偉德

據英國《金融時報》引述消息指，渣打集團(2888)正物色主席韋浩思(José Viñals)的繼任人，其中包括英國重量級政治人物，曾任財政大臣及衛生與社會服務大臣等的賈偉德(Sajid Javid)，以及前財政部金融服務部總幹事Charles Roxburgh。

據報道獵頭公司Spencer Stuart已接觸不少金融界人士和高級銀行家，以物色渣打主席人選。渣打回覆時指董事會定期檢討繼任人計劃，並會監督計劃細節。

企業管治指引 最長任期為 9 年

José Viñals於2016年底獲委任為渣打主席至今8年，於2019年4月獲委任為渣打銀行董事委員會委員，但按英國企業管治指引，其最長任期為9年，即今年屆滿。José Viñals現年約68歲，曾任國際貨組基金組織(IMF)金融顧問及資本市場部主管，曾以經濟師及史丹福大學學院成員的身份開展其事業，其後於西班牙中央銀行工作，擔任副行長等。