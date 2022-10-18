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財經
2022-10-18 15:47:22

傳港府擬修例准電子煙轉口 比亞迪電子升逾1成

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傳港府修例准電子煙轉口 比亞迪電子升逾1成

傳港府修例准電子煙轉口，比亞迪電子升逾1成。（網上圖片）

港府今年4月起全面禁止電子煙、加熱煙等另類煙產品入口或在香港銷售，但本地傳媒引述消息指，港府正考慮修訂禁令，容許電子煙等產品從陸路和海路經香港轉口貿易，料涉及每年數以十億計貿易量。電子煙概念股周二普遍向好，比亞迪電子（0285）由高逾1成，最新升11.5%，報20.3元，成交增至2.42億元。

其他電子煙或煙草貿易股份亦向好，中煙香港（6055）、中國波頓（3318）及華寶國際 00336）升幅依次為4.6%1.8%2.1%

不過，代工廠思摩爾（6969）未見受惠，最新報8.75元，逆市跌逾2%，是公布第三季營運數據後連跌第二日。思摩爾上周五公布9月止第三季度，全面收益總額7.04億人民幣，按年下降42.2%，主要由於上半年對個別大客戶下調了產品價格，同時毛利率較低的一次性霧化業務有較大增長，令毛利率下降；研發支出增加；及管理費用、銷售費用有較大幅度增加。今年首三季度，全面收益總額20.89億人民幣，下降49%

思摩爾逆市向下  連跌第2日

由於上季經調整盈利遜於預期，加上公司出口和本土銷售前景不明朗，大和資本將思摩爾的投資評級，由「買入」降評至「持有」，將目標價由21元狠削至9元，市盈率估值由25倍降至15倍。

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