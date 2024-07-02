傳潤邁德醫療國際營銷總監赴菲公幹遭綁架撕票　大使館：中國公民最終遇害(更新)

內媒報道，有兩名中國內地醫療器械公司高層人員上月赴菲律賓工作時，遭綁架並撕票。《第一財經》指其中一人為港股上市公司潤邁德醫療（02297）的國際營銷總監夏軻孚。(網上圖片)

內媒報道，有兩名中國內地醫療器械公司高層人員上月赴菲律賓工作時，遭綁架並撕票。《第一財經》指其中一人為港股上市公司潤邁德醫療（02297）的國際營銷總監夏軻孚，另一人為心血管醫療器械的經銷商。據稱夏軻孚的家人已支付過300萬元「贖金」，但綁匪仍然撕票。對於有人聲稱這是疑似一場「連環設套」案件，《第一財經》無法證實這一說法的真實性。

中國駐菲律賓使館指，接獲一名中國公民在菲遭綁架的報案求助，立即啟動緊急機制，全力進行救援工作。使館積極協助家屬向菲國警反綁架局報警，並在國內公安部門指導下與菲警方開展執法合作，透過外交管道向菲方提出交涉，要求其盡快解救人質，採取切實措施保障在菲中國公民安全與合法權益。同時，使館也協調為被綁架者家屬來菲提供協助和便利。

大使館指，不幸的是，該中國公民最終遇害。據了解，一同被害的還有一名美籍華人。使館向兩名受害者表示哀悼，並對兇手予以最嚴厲的譴責。使館積極提供遇害中國公民家屬領事協助，從多層就此案再次向菲政府高層和有關部門提出交涉，敦促菲方加大辦案力度，盡快緝拿並嚴懲兇手。