傳白宮擬設專員推動 比特幣火上澆油 曾衝破98000 距10萬關半步之遙

外電報道，總統特朗普的過渡團隊正在討論，是否要設立一個負責數碼資產行業發展的新職位，處理包括比特幣的發展。市場憧憬，過去被視為不透明、跟洗錢等問題相關的加密貨幣，有機會搖身一變成為可直接與總統溝通、迎來巨大發展機會的行業，帶動比特幣昨日抽升近3,500美元，直撲10萬美元大關。 報道指，該職位會直接向總統匯報。而過渡班子本周已經與幾位加密貨幣行業高層多次磋商。如果成真，這將是白宮有史以來第一個負責加密貨幣的職位，也突出這個新興行業在新政府的影響力。



比特幣升未停 直指10萬關 比特幣受此利好推動，又再瘋狂上升。最高見98,367美元，截至昨晚10時45分，升逾3%或3,271美元。 而持有比特幣的股分升幅更為驚人；不斷發債增持比特幣的微策略（MSTR）繼周三大升一成，最新再升12%，報530美元。對比該股去年63.16美元，升幅達到7.4倍。 特朗普科技傳擬購虛擬幣服務公司 而周初傳出，特朗普旗下特朗普媒體科技(DJT)有意收購的加密貨幣技術服務公司Bakkt(BKKT)，三個交易日已升1.79倍，最新靠穩。英國《金融時報》報道，DJT營運的社交網絡Truth social正就收購Bakkt進行深入談判。

BTC Markets的首席執行官Caroline Bowler認為，比特幣此次升勢是由特朗普政府相關的利好虛擬幣消息帶動。 比特幣今年升近130%跑贏股市 比特幣今年已經升接近130%，跑贏股票、黃金等等主要資產；而數據顯示，單是11月5日選舉日以來，淨流入比特幣的資金已經達58億美元。 美國市場今年1月推出的12隻比特幣ETF，在幣價瘋狂上升下，資產價格已經高達1,000億美元，單在周三已經錄得7.73億美元淨流入。