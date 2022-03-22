傳統不再｜保留現金把握投資機遇 煤氣海嘯後首取消紅股

藍│籌│放│榜

中華煤氣(003)13年來首次取消紅股。煤氣昨公布去年全年業績，純利錄50.2億元，按年減16.5%，營業額535.6億元，增31%，經營支出漲37.6%，至447.4億元，末期息每股派23仙，全年共派35仙，與2020年相同，但為2008年度、即「金融海嘯」年度以來首次不派紅股。集團指，如無特殊情況，預計今年全年每股股息將不少於去年度所派發之股息，取消派發紅股是為了保留現金把握投資機遇，以及應付不明朗的經濟因素。

煤氣昨收報11.62元，升0.18元或1.6%，成交額2.2億元。以全年派息35仙計，股息率3厘。

沙士影響 曾停派4年紅股

據資料顯示，煤氣是少數長年派發紅股的上市公司，集團早於1991年度首次派紅股，當年5送1，及至1997年度改為10送1，2002年度至2005年度受「沙士」疫情影響而曾暫停派紅股，2006年度恢復，惟在金融海嘯年再告取消，翌年又恢復。及至2019年5月恒地系主席李兆基退休，當年恒基地產(012)取消派紅股，煤氣紅股亦縮至20送1，直至2021年度再取消。

集團聯席主席李家傑及李家誠表示，新冠肺炎疫情持續迅速蔓延，為今年全球經濟發展帶來眾多不確定因素，加上疫情對各行各業所帶來影響，將審慎平衡業務發展及營運上需要，確保留有較充裕資金以備所需。

稱中央雙碳目標 機會龐大

首席財務總裁暨公司秘書何漢明解指，中央訂下「雙碳」目標帶來龐大投資機遇，因此需要把握機會，但同時亦需要資金需求，再加上疫情持續兩年，以及國際政局導致能源及商品價格大幅上升，造成不明朗因素，在平衡當前經濟及未來投資機遇後，認為有需要保留充裕現金，因此暫時不提出派紅股。

去年客戶增1% 料今年穩升

業績方面，煤氣期內主營業務營業稅後溢利68.2億元，減5.7%，由於年內報廢及減值部分內地化工廠生產設施、電訊網絡設備，以及為若干已停用之加氣站資產等作出撥備，合共約15億元。去年本港煤氣銷售量約276.77億兆焦耳，降1%；爐具銷售量受惠於新冠肺炎疫情放緩帶動新居入伙量增加，升8.8%。截至去年底客戶人數約196.4萬戶，多1.1%。

集團表示，為配合特區政府之《長遠房屋策略》，包括北部都會區等之發展，將積極投資於燃氣供應之基建工程，以滿足未來城市之發展，預計今年本港煤氣客戶數目將保持穩步增長。