傳聘機構債務重組 新世界否認

新世界發展(017)近月關於其債務情況的傳聞不斷，昨再有報道指集團已聘請專業機構，尋求進行涉及銀行貸款的債務重組，並計劃與銀行達成協議後將其「子彈債券」的到期日延期。消息傳出後，新世界一度由高位累插7.7%，直至集團急發澄清聲明否認才見回穩，收市報4.25元，仍跌0.15元或3.4%，報4.25元，市值107億元。
新世界去年9月鄭志剛退任行政總裁及執行副主席後股價一直未止瀉，本月暫挫17.6%，連跌4個月，累跌近56%。
傳正與銀行談判 子彈債擬展期
Debtwire昨引述消息報道指，新世界已聘請年利達律師事務所(Linklaters)作為法律顧問，另外聘請FTI Consulting為財務顧問，以進行債務重組。報道又指，新世界正與數家離岸銀行談判以進行債務重組，當中或涉及提供額外擔保，並在達成協議後計劃將其「子彈債券」的到期日延期。所謂子彈債券(Bullet Bond)即只定期支付債券利息、還息不還本，直至到期日才一次過歸還本金。
除股價下挫，Debtwire指新世界的美元債近月亦暴瀉，如一項2028年到期的8.625厘債券由12月中的86美元水平，跌至昨早的65.5美元水平；一項4.8厘永續債亦由12月中的40美元，跌至昨早27.5美元水平，累計分別跌24%及31%。
新世界：傳言不能準確反映狀況
新世界昨午急澄清指，尚未進行或開始討論任何該等整體債務重組，並提醒股東及投資者，該等市場傳言及猜測的內容並不能準確反映現有財務債務的整體狀況，建議投資者不要依賴市場傳言，任何資訊應以官方公告為準。
上月傳債務違反財務指標
事實上，新世界近月關於債務的傳聞不斷，上月曾傳出因淨負債對資產比率超出100%，因而違反財務指標而須向銀行尋求豁免；又指金管局曾召集向新世界放貸較多的銀行開會，要求繼續向新世界提供財務支持。另外，外電上月亦指新世界正與銀行磋商延長債務期限。新世界當時澄清傳聞不實，重申公司全面遵守所有披露要求。