傳聘機構債務重組 新世界否認

新世界發展(017)近月關於其債務情況的傳聞不斷，昨再有報道指集團已聘請專業機構，尋求進行涉及銀行貸款的債務重組，並計劃與銀行達成協議後將其「子彈債券」的到期日延期。消息傳出後，新世界一度由高位累插7.7%，直至集團急發澄清聲明否認才見回穩，收市報4.25元，仍跌0.15元或3.4%，報4.25元，市值107億元。

新世界去年9月鄭志剛退任行政總裁及執行副主席後股價一直未止瀉，本月暫挫17.6%，連跌4個月，累跌近56%。

傳正與銀行談判 子彈債擬展期

Debtwire昨引述消息報道指，新世界已聘請年利達律師事務所(Linklaters)作為法律顧問，另外聘請FTI Consulting為財務顧問，以進行債務重組。報道又指，新世界正與數家離岸銀行談判以進行債務重組，當中或涉及提供額外擔保，並在達成協議後計劃將其「子彈債券」的到期日延期。所謂子彈債券(Bullet Bond)即只定期支付債券利息、還息不還本，直至到期日才一次過歸還本金。