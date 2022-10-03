傳要求國有銀行為房企新提供6000億融資 內銀受拖累

外電引述消息報道，中國監管機構要求國有大型銀行在今年最後4個月，合計對房地產領域的淨融資至少新增6,000億元（人民幣，下同），以避免信用無序收縮，維護房地產市場穩定。

報道內容提到，人行及中銀保監近期指示6家國有大型商業銀行，包括建設銀行（939）和工商銀行（1398）等，每間提供至少1,000億元的融資支持，涉及抵押貸款、開發貸、購買發展商發行的債券等。建行、工行今早分別下跌1.5%及1.3%；中國銀行（3988）、農業銀行（1298）、交通銀行（3328）則分別跌1.2%、0.9%及1.9%。

受到政策消息拖累，加上李嘉誠減持，郵儲銀行（1658）跌幅最厲害，半日最多跌12.3%，中午收市報4.18元，跌9.2%。據聯交所權益披露資料顯示，李嘉誠基金會於上周四在場內減持5萬股郵儲行，每股平均售價為4.71元，涉資約23.55萬元。減持後李嘉誠基金會於郵儲行的持股量降至10.99%，持股約21.84億股。與李嘉誠基金會2019年初申報持股比較，基金會至周四累計沽出郵儲行逾8,300萬股股份。

政策消息加李嘉誠減持 郵儲行跌逾1成

人行數據顯示，今年上半年人民幣房地產貸款餘額增加6,685億元，這與消息提及新增的6,000億元融資數額相若，可反映是次涉及的規模並不低。