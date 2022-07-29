傳部分投票權轉讓井賢棟 馬雲棄控權 螞蟻上市路遙

監管風波

上月初傳出中央向螞蟻集團重啟上市開綠燈後，昨外媒報道指，創辦人馬雲擬放棄螞蟻控制權，以進一步釋除中央對集團的管治憂慮，方法或將部分投票權轉讓予包括董事長兼首席執行官井賢棟在內的高層，以共同控制公司。不過由於內地規定控權易手企業2至3年內不能上市，意味螞蟻上市恐要推遲數年。

《華爾街日報》昨引述消息人士指，由於螞蟻正轉型金融控股公司，為免公司過度依賴單一領導人物而帶來管治風險，馬雲因而考慮放棄控權，方法之一是放棄否決權，並將部分股權轉讓其他高層，計劃並已通報監管機構。

中央默許 3年內難A股主板掛牌

報道又指，中央當局並沒有要求馬雲放棄控權，但已默許他的行動並受理申請，惟在集團重組完成之前，相信控權變更亦難落實。

內地目前主板上市，要求企業最近3年的實質控制人沒有變更，科創板及創業板則要求最近兩年沒有變更。報道指，倘馬雲放棄控權，意味螞蟻重啟上市的計劃，會推遲一年或更長時間。不過，集團未就傳聞作出回應。

報道：多年來一直考慮

馬雲目前在螞蟻沒有擔任董事或其他高層職位，但透過旗下公司間接持有螞蟻50.52%投票權。消息指，馬雲多年來都一直考慮放棄螞蟻控權，但卻擔心會打亂集團的上市計劃；而近年螞蟻已積極淡化與阿里巴巴(9988)的關係，包括本周二阿里公布7名螞蟻高層均退任阿里合夥人，以確保兩企業決策獨立；另外兩企業亦終止了長期的商業及數據共享協議。

阿里昨挫近2% 再失紅底

螞蟻原本計劃2020年11月中港兩地上市，惟上市前一刻遭內地煞停，並面臨至今長達逾年的整改，包括集團須轉型金融控股公司。母企阿里股價亦因而暴瀉，近日一度隨螞蟻重啟上市的消息短線反彈，阿里昨收報99.15元，跌1.85元或1.8%，再失「紅底股」地位，相較2020年高位的309.4元，累瀉近七成。