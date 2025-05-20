傳銀行家見工獲覆38歲以上唔請　現行反歧視條例管唔管？平機會有回應

銀行業招聘標準向來備受關注，網上流傳有銀行家(Banker)到本地一間銀行應徵高級客戶關係經理(Senior RM)時，收到一封回覆電郵，提到有關銀行根據現有規定，不會聘用年齡超過38歲的求職者。

電郵列明已諮詢人力資源部

勞工處早年推出有關消除就業年齡歧視的宣傳，提到「不論年齡，唯才是用」。有社交平台專頁周一(19日)發帖稱，有銀行從業員早前到一間中資銀行應徵，並已完成多次面試，最終卻收到一個令人意外的回覆。據專頁上載的電郵截圖，可見對方稱在諮詢銀行的人力資源部門後，指出銀行目前規定不會處理38歲以上求職者的申請。