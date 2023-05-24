傳銀行推高按揭現金回贈 最高料有2.9%

消息指，有大型銀行推出大額按揭貸款推出現金回贈高達2.9%吸納客戶，創2007年以來新高。另外，據報道指，有銀行針對大額按揭貸款推出優惠，現金回贈亦高達2.8%，提供優惠的銀行包括中銀香港(2388)、滙豐銀行，以及恒生銀行(011)。
中銀回應時指，按揭服務條件，包括按揭息率及現金回贈，會視乎貸款金額、客戶關係等多項因素而定。恒生則指，會視乎市場情況、客戶還款能力及貸款金額而釐定，每個情況及個案不同。
據報道稱，有關銀行提供的優惠，將視乎個別優質客戶，按揭貸款額達逾800萬元並同時選用按揭保險，連同其他獎賞優惠，令現回贈最高可達2.8%。
只以六成按揭上限計算
中原按揭董事總經理王美鳳指，由於高成數按保個案的現金回贈計算方式一般只以六成按揭上限計算，而非以九成按揭額計算；因此，以樓價800萬元物業承造九成按揭，按揭回贈比率高達2.8%為例，計算方法是六成按揭額上限之2.8%，即13.44萬元(800萬元x 60% x2.8%)，而非以九成按揭金額720萬元之2.8%計，換句話說，實質回贈相當於總貸款額720萬元的1.87%，造成銀行有較大彈性及空間為按保個案增加現金回贈。
王美鳳續指，今年銀行之間的按息及現金回贈優惠出現較大差距，部分銀行亦針對按保客戶提供較佳分層按息及優惠，相信是基於按保客戶屬於自住用家，信貸風險較低之餘，亦基於涉及保費支出而傾向較長線使用同一銀行按揭。在今年通關復常及政府調減物業印花稅等利好因素支持下，樓市恢復動力交投回升，帶動按揭市場同步造好，有利銀行對按揭業務取態正面積極。不過，最近港元拆息上揚與美息拉近，令大中小型銀行的資金成本或出現較大差異，大型銀行可有較大優勢增加按揭優惠。
按揭利潤甚微 王美鳳料再加現金回贈機會微
她續指，以現時1個月拆息現處約4.38厘，明顯高於市場銀行按息3.5厘來看，按息既未有下調空間，按揭利潤甚微，相信銀行進一步上調現金回贈的空間不大。