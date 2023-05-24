傳銀行推高按揭現金回贈 最高料有2.9%

據報道指，有銀行針對大額按揭貸款推出優惠，現金回贈高達2.8%，甚至有傳有銀行推出現金回贈高達2.9%吸客。(資料圖片)

消息指，有大型銀行推出大額按揭貸款推出現金回贈高達2.9%吸納客戶，創2007年以來新高。另外，據報道指，有銀行針對大額按揭貸款推出優惠，現金回贈亦高達2.8%，提供優惠的銀行包括中銀香港(2388)、滙豐銀行，以及恒生銀行(011)。

中銀回應時指，按揭服務條件，包括按揭息率及現金回贈，會視乎貸款金額、客戶關係等多項因素而定。恒生則指，會視乎市場情況、客戶還款能力及貸款金額而釐定，每個情況及個案不同。

據報道稱，有關銀行提供的優惠，將視乎個別優質客戶，按揭貸款額達逾800萬元並同時選用按揭保險，連同其他獎賞優惠，令現回贈最高可達2.8%。

只以六成按揭上限計算

中原按揭董事總經理王美鳳指，由於高成數按保個案的現金回贈計算方式一般只以六成按揭上限計算，而非以九成按揭額計算；因此，以樓價800萬元物業承造九成按揭，按揭回贈比率高達2.8%為例，計算方法是六成按揭額上限之2.8%，即13.44萬元(800萬元x 60% x2.8%)，而非以九成按揭金額720萬元之2.8%計，換句話說，實質回贈相當於總貸款額720萬元的1.87%，造成銀行有較大彈性及空間為按保個案增加現金回贈。