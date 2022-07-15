傳阿里巴巴裁員3分1　雲業務高層遭上海當局約談

路透昨日引述知情人士報道，阿里巴巴（9988）內部交易團隊正在裁減超過3分之1員工。受此前中國政府全面監管整頓影響，阿里巴巴的交易步伐急劇放緩。另外華爾街日報報道，阿里巴巴雲業務高管因警方數據大規模洩露事件被上海市當局約談。受負面消息困擾，阿里巴巴低開5.7%或6.2元，最新報104.4元。

路透社引述消息人士稱，根據阿里巴巴裁員計劃，集團會把其主要位於中國大陸的110多人戰略投資團隊，裁減至約70人，並表示該公司已通知大部分員工裁員消息。

裁員110多 香港團隊亦有份

該兩位消息人士表示，是次裁員主要涉及大陸的中層和高層人員。他們補充，阿里巴巴交易團隊在香港也有員工。

另外，華爾街日報引述知情人士報道，阿里巴巴雲業務高管因警方數據大規模洩露事件被上海市當局約談，被約談的高管包括不久前剛剛加入阿里負責數字政府部公安業務線的阿里雲副總裁陳雪松。阿里巴巴高管和阿里雲部門在7月1日召開視頻會議，研究緊急應對方案。