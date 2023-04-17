傳阿里旗下「飛豬」及「瓴羊」將直接向CEO張勇匯報

阿里巴巴（9988）上月宣布，將啟動「1+6+N」組織變革，有內媒獲悉，現時阿里旗下的線上旅遊平台「飛豬」被劃至「N」，日後亦會直接改為向CEO張勇匯報。
「飛豬」改向CEO張勇匯報
據內媒報道，「飛豬」總裁、阿里副總裁莊卓然改向阿里董事局主席、集團首席執行官張勇匯報，不再向阿里合夥人、本地生活集團首席執行官俞永福匯報；公司亦將變為一對一匯報，不再是之前的雙線匯報。
至於「飛豬」被劃至「N」，意味其可以擁有董事會，並任命首席執行官，甚至獲得外部融資和上市。
「瓴羊」被劃至阿里雲智能旗下
此外，阿里集團副總裁、瓴羊首席執行官朋新宇也改為直接向張勇匯報，瓴羊業務亦被劃至阿里雲智能集團旗下。瓴羊為阿里旗下專注企業數智服務品牌，2021年12月成立，去年6月加入阿里。目前飛豬與瓴羊的釘釘組織架構已發生變化。
「飛豬」於2016年由「阿里旅行」更名時創立，去年3月底莊卓然曾發全員信啟動飛豬組織改革，稱「為未來獨立面對市場做好充分準備」，但表示沒有上市計劃。
「瓴羊」由阿里巴巴成立的專注企業數智服務的品牌，成立於2021年12月1日，是一家專注企業數智服務的品牌，目前已服務LVMH、小鵬汽車等企業的數字化建設項目。