傳阿里旗下「飛豬」及「瓴羊」將直接向CEO張勇匯報

阿里巴巴（9988）上月宣布，將啟動「1+6+N」組織變革，有內媒獲悉，現時阿里旗下的線上旅遊平台「飛豬」被劃至「N」，日後亦會直接改為向CEO張勇匯報。

「飛豬」改向CEO張勇匯報

據內媒報道，「飛豬」總裁、阿里副總裁莊卓然改向阿里董事局主席、集團首席執行官張勇匯報，不再向阿里合夥人、本地生活集團首席執行官俞永福匯報；公司亦將變為一對一匯報，不再是之前的雙線匯報。

至於「飛豬」被劃至「N」，意味其可以擁有董事會，並任命首席執行官，甚至獲得外部融資和上市。