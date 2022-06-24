傳青島「惡意不買房」將被約談，相關新聞已被下架。（資料圖片）

有媒體報道，山東省青島市薛家島街道辦事處於上周發佈「關於做好促進居民購買新建商品房的通知」，要求截至6月底，每個合作社完成網簽不少於兩個，各社區負責牽頭匯總，及時把居民購房意願摸排情況報發展保障中心。該通知要求，「凡惡意不買房，如查到銀行有巨額存款，一律提醒談話」。該項工作納入2022年度工作考核，超額完成任務的合作社一事一議加分，具體考核辦法另行制定。當地工作人員稱，完不成考核社區會被扣分，社區書記有可能被扣錢。

凡惡意不買房 如查到銀行有巨額存款 一律提醒談話

內媒經過多次撥打電話查證，薛家島街道辦事處工作人員回應，「涉及到的相關部門正在跟領導匯報。之前對檔解讀有誤，它是關於社區團購的，是否納入考核，具體不太清楚。」

不過事件引起官媒《證券時報》發表評論文章指出，中國各地因城施策去庫存過程中創新制度、保護弱勢群體的做法值得肯定，但要防止矯枉過正，打通不適應市場的過時政策。據報「惡意不買房」的相關新聞在中國大陸社群引髮網友熱傳與訕笑後，已被網管下架。

內地樓市持續低迷，地方政府近日相繼出招數刺激樓市，有地方政府為支持住房需求在財政上提供補貼，亦個別三四線城市就棚改發布房票政策，拆遷戶選擇賠償時，除安置房或現金補貼外，也可選擇須在限期內使用以抵扣新樓樓價的房票作為補償，以增加選擇誘因。市場憧憬新招救市，多隻內房股股價本周亦持續造好。